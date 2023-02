ADS inicia período de recadastramento de produtores das feiras regionais

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) iniciou, nesse fim de semana, a ação de recadastramento de produtores das Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado. A ação itinerante é realizada anualmente e visa verificar a regularidade dos credenciados, além de dar orientações sobre as políticas públicas voltadas ao setor primário.

Além do recadastro, produtores interessados em participar dos programas executados pela ADS puderam obter informações sobre o programa + Crédito Amazonas Feirantes, realizado em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e sobre os editais abertos de Doação Onerosa de Embalagens e Aeradores.

Programas

Entre os programas disponíveis e que podem ser acessados por todos os produtores rurais do Amazonas, credenciados na ADS, está o de doação onerosa. Itens como embalagens para transporte e armazenamento de produtos da agricultura familiar, aeradores para piscicultura e caixas de madeira para criação de abelhas sem ferrão podem ser adquiridos com subsídio de até 90%.

O programa +Crédito Amazonas Feirantes, disponibilizado pela Afeam, oferece financiamento para capital de giro e investimentos fixos às Pessoas Físicas que desenvolvam atividades nas feiras. O objetivo é auxiliar nas principais despesas/custos operacionais necessários para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva.

Além disso, o crédito também pode ser utilizado para aquisição de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, dentre outros, para aumento de produtividade com sustentabilidade.