Adolescentes são apreendidos por envolvimento em ataques do CV no Amazonas

Para conter a onda de violência, o governador do Amazonas, Wilson Lima, solicitou apoio da Força Nacional de Segurança que deve atuar no estado por 30 dias.

Manaus/AM - Três adolescentes são apreendidos, elevando para 38 o número de prisões por envolvimento nos ataques da facção Comando Vermelho ocorridos no Amazonas desde o fim de semana, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, são 19 presos em Manaus e 19 no interior.

