Ações de paisagismo e urbanismo iniciam em 30 pontos de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, com o objetivo de embelezar e urbanizar a cidade, deu início nesta terça-feira (22), às ações de paisagismo e urbanismo que mudarão a “cara” de 35 áreas da capital. Os trabalhos começaram pelos canteiros centrais das avenidas Jacira Reis, São Jorge e Ipase, na zona Oeste. A Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, coordena o pacote de serviços.

Após a intervenção viária que alterou o fluxo de veículos e criou um canteiro central entre as vias Jacira Reis, São Jorge e Ipase, a área agora recebe as ações de embelezamento urbano. Com 2.100 metros quadrados em quatro canteiros, o espaço passa por serviços de recuperação de meio-fio e calçada, implantação de grama e arborização, além de plantio de espécies ornamentais e outros detalhes paisagísticos.

O diretor de arborização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Deyverson Braga, explicou como serão realizados os serviços na área. “A ideia de trazer o trabalho da Comissão de Paisagismo e Urbanismo para esse local é, justamente, para garantir uma ação completa. Vamos melhorar a qualidade dos canteiros, recuperar calçada e meio-fio, arborização, entre outros trabalhos paisagísticos”, disse.

Mais obras

Nesse primeiro momento, 35 pontos da cidade estão na programação para receber as obras de paisagismo e urbanismo até o final do ano. Envolvendo uma área de, pelo menos, 130 mil metros quadrados, os trabalhos serão estendidos para áreas como o complexo viário 28 de Março, rotatória das Letras, avenida Coronel Cyrillo Neves (bairro Compensa) e o Distrito Industrial.

A Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo é composta por integrantes do Instituto Aquila e das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Limpeza Urbana (Semulsp), Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Comunicação (Semcom), de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).