TCE julga contas da Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira

Manaus/AM – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará as contas do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, referente ao exercício de 2019, além de 25 processos, nesta quarta-feira (23), a partir das 10h, com transmissão pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Instagram) e interpretação simultânea em libras.

As contas do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, serão analisadas em sessão especial, antes da sessão do Tribunal Pleno, às 10h.

Com a relatoria do conselheiro Josué Filho e parecer ministerial do procurador-geral de Contas João Barroso, o processo conta com quase cinco mil páginas e é referente ao terceiro ano de gestão do prefeito da capital amazonense.

Devem participar da sessão especial os membros do Tribunal Pleno, além do prefeito de Manaus, Arthur Neto, conforme solicitado pelo relator, com a concordância do conselheiro-presidente do TCE-AM, Mário de Mello, e outros convidados.

Em 2019, o orçamento executado pela Prefeitura de Manaus foi de aproximadamente R$ 6,1 bilhões (distribuído em mais de 50 unidades gestoras do município), as contas foram analisadas por técnicos do TCE, integrantes da Comissão das Contas do Prefeito, sob a coordenação do conselheiro Josué Filho.

Após o julgamento, o Pleno do TCE-AM, emitirá um parecer prévio (técnico e opinativo), que será encaminhado à Câmara Municipal de Manaus (CMM), que fará a apreciação política das contas do prefeito Arthur Neto.