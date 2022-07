Ações de controle ao Aedes aegypti são intensificadas em Manaus

Manaus/AM - Alguns hábitos simples dentro da própria residência, que podem ser adotados apenas uma vez por semana, estão entre as formas mais eficazes para impedir o aumento de focos do mosquito Aedes aegypti. Buscando estimular essas práticas junto à população, a Prefeitura de Manaus está intensificando a presença de agentes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nas áreas com maior incidência de infestação do mosquito.

Nesta quinta-feira (21), moradores do Núcleo 15, do bairro Novo Aleixo, zona Norte, receberam orientações sobre o combate ao mosquito por meio de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes Comunitários de Endemias (ACEs) da secretaria. No começo desta semana, o reforço das atividades foi concentrado no bairro Cidade Nova, também na zona Norte.

Nesta etapa, as atividades da Semsa foram concentradas na zona Leste, de 5 a 7 de julho, na zona Oeste entre os dias 12 e 14 deste mês, e atualmente estão focadas na zona Norte. Na próxima semana, os agentes irão até o bairro Betânia, no dia 26, e bairro Japiim, no dia 28, ambos na zona Sul.

Dados

Nos seis primeiros meses de 2022, a Semsa registrou 1.372 casos notificados de dengue em Manaus, que resultaram na confirmação de 779 casos. Os números constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Também foram notificados 81 casos de chikungunya, e 26 casos confirmados da doença. Em relação ao zika vírus, 76 casos foram notificados, e 43 tiveram o resultado positivo para a doença.