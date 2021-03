Acidente entre carro e rolo compressor deixa 6 pessoas feridas em Manaus

Manaus/AM - Um grave acidente de trânsito entre um carro e um rolo compressor deixou seis pessoas feridas, na avenida das Torres, durante forte chuva que atingiu a capital, na noite desta feira-feira (02). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas da mesma família estavam dentro do veículo, modelo Fiat Pátio, quando colidiram contra o maquinário, utilizado para compactar o asfalto.

Ainda segundo a corporação, as quatro vítimas, que estavam dentro do carro, ficaram presas às ferragens. Uma faixa da pista foi interditada e cerca de cinco ambulâncias foram acionadas para fazer o para o atendimento aos feridos. O motorista do rolo compressor também ficou machucado com o impacto do acidente. Todos foram encaminhados para unidades de saúde de Manaus, no entanto, o estado de saúde das pessoas ainda não foi divulgado..

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.