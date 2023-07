Lista de classificados para estágio em Direito no TJAM é publicada; veja

A Secretaria de Gestão de Pessoas divulgou a classificação definitiva dos candidatos e os procedimentos para admissão da Seleção Pública de Estágio de Nível Superior em Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Capital).

A relação está no edital nº 06/2023 – SPED2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira (13/07), da página 20 a 28 do Caderno Administrativo, após análise dos recursos interpostos quanto à classificação preliminar.

Pelo mesmo edital, estão sendo convocados 60 estudantes (34 das vagas de ampla concorrência, um de vagas reservadas a pessoas com deficiência e 25 das vagas reservadas a negros e indígenas) para o envio de documentos para admissão, no período de 17 a 21/07, por e-mail, conforme orientação descrita no documento.

No dia 17/07 também será realizado o Encontro de Integração e Orientações pela plataforma Google Meet, no link meet.google.com/pop-sykf-jkr, das 9h às 10h30, no horário de Manaus.

Conforme o edital, a admissão dos estudantes será feita remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão “.pdf”, conforme a ordem sequencial indicada.

DJE

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=16&nuDiario=3596&cdCaderno=1&nuSeqpagina=20