A lenda da bela mulher da estrada

Há também um relato de uma mulher (sem um dos dedos da mão), que vive vagando pelas estradas em busca do autor do seu assassinato: essa pede uma carona na estrada e o caminhoneiro, ao ver o anel no dedo anelar esquerdo, passa a desejá-lo, por ser de ouro.

Há variações do relato, pois em alguns casos ela simplesmente desaparece dentro do próprio veículo e quando o motorista a procura entre os moradores das imediações, descobre que a jovem bela havia sido atropelada há muitos anos naquela mesma estrada por um colega caminhoneiro que não lhe prestou socorro.

Essa história já é considerada lenda desde as décadas de 50 e 60 do século passado e envolve os mistérios e desafios daqueles que trabalham nas rodovias brasileiras.

