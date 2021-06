Versão de lenda diz que Amazonas matavam homens após sexo

A lenda das Amazonas, as mulheres guerreiras que viviam numa sociedade igualitária, tem na sua origem muitas versões, inclusive uma vinculada à mitologia grega.

Por essa versão, as Amazonas seriam as habitantes de uma antiga nação existente na Ásia Menor, em região compreendida hoje pelo território da Turquia. Repudiavam o casamento e só eventualmente mantinham relações sexuais com homens vizinhos para procriar, matando-os depois, em sua maioria.

Uma coincidência dessa lenda com uma regional é que antes de ser batizado de Amazonas, o maior rio brasileiro era chamado pelos nativos de Icamiabas. E essa denominação designava um grupo de mulheres guerreiras que vivia sem homens, como as míticas amazonas.

E da mesma forma que as gregas, também manteriam relações sexuais com homens somente para procriar, matando-os depois.

E um detalhe interessante: Icamiaba significa “a que não tem seio”, pois de acordo com o mito das guerreiras da floresta, elas arrancavam o seio direito no intuito de se tornarem mais exímias na arte de disparar flechas.

O explorador espanhol Francisco de Orellana foi um dos que relatou combate entre seus homens com guerreiras extremamente habilidosas em um afluente do fluxo principal de água, que foi então renomeado como Rio Amazonas.

GUERREIRAS GREGAS

Mas voltando a falar das guerreiras gregas, as crianças oriundas dos relacionamentos com os homens recebiam destinos diferenciados, de acordo com o sexo. Enquanto as meninas eram instruídas para se tornar guerreiras, e os meninos eram mortos ao nascer ou enviados aos locais de origem dos pais que sobreviviam.

Hipólita era a rainha das Amazonas e recebeu de Ares, seu pai, um cinturão mágico. De acordo com a lenda grega, um dos 12 trabalhos de Hércules seria justamente obter esse cinturão, que ele teria conseguido depois de matar a rainha.

Outra amazona famosa teria sido Pentesileia, que era irmã de Hipólita. Morta pelo guerreiro Aquiles, que se apaixonou por ela, Pentesileia teria participado da Guerra da Troia.

Há ainda a amazona mais famosa da ficção é a princesa Diana de Themyscira, filha de Hipólita. Na versão original, ela participa de um torneio entre amazonas para decidir quem levaria o piloto Steve Trevor, cujo avião caíra na ilha, de volta ao seu mundo. Diana vence e deixa a ilha, assumindo então a identidade de Diana Prince e da super-heroína Mulher-Maravilha.

DOMINAÇÃO

Estudiosos destacam, no entanto, que tudo parece indicar que as Amazonas originais foram mesmo inventadas pelos gregos patriarcais com o objetivo de ressaltar, de forma definitiva, a suposta superioridade natural dos homens.

Isso porque, embora as guerreiras lutassem de forma igual com os guerreiros machões, sempre acabavam perdendo a luta no final, o que serviria para “confirmar” a superioridade masculina