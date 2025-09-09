Virgem: Por trás da pose tímida, há uma mente cheia de fetiches





Áries: Explosivo(a) como sempre. Seu tesão está na linha de frente. Você vai querer dominar — e ser dominado(a) na mesma medida. Uma rapidinha em um lugar público pode fazer seu sangue ferver. Pegadas fortes, mordidas, e aquele “vem aqui agora” vão sair naturalmente da sua boca.

Touro: Você quer sentir tudo. Toques demorados, carícias com língua, sexo oral prolongado. Nada de pressa. Seu corpo está pedindo sessões longas e intensas de prazer. Fantasias com vendas nos olhos, gemidos baixinhos no ouvido e mãos explorando cada centímetro.

Gêmeos: Sua mente está tão quente quanto seu corpo. Palavras sujas, provocações por mensagem e desafios sexuais vão ser o gatilho. Um strip tease, um jogo de perguntas eróticas ou até um ménage estão na sua lista de desejos. Você quer conversar até gozar.

Câncer: Você está doce... mas com fogo no olhar. Vai buscar sexo com conexão, mas isso não significa menos intensidade. Sexo molhado, posições íntimas, gemidos abafados no peito do outro. Talvez até uma lágrima de prazer no meio do clímax.

Leão: Você quer brilhar – nu(a), suado(a) e ofegante. Vai escolher a lingerie mais ousada ou se exibir sem pudor. Sexo em frente ao espelho, um strip provocante ou filmar uma transa podem estar no roteiro. E depois, claro, elogios — muitos.

Virgem: Você vai surpreender. Por trás da pose tímida, há uma mente cheia de fetiches. Esta semana pode te levar ao BDSM (dominação, submissão, controle, prazer consensual) leve, ao prazer de obedecer — ou mandar. Frases como “fica de quatro e não se mexe” vão fazer você tremer de tesão.

Libra: Beleza e prazer vão se misturar. Você vai querer um cenário digno de filme pornô estético: velas, espelhos, cama desfeita. Vai gemer como quem canta ópera. Pode pedir massagens eróticas e transar como se fosse a última noite do mundo.

Escorpião: Prepare-se para o caos sexual. Você vai querer explorar o limite do desejo: amarras, tapas, gemidos sufocados, penetrações profundas. Alguém pode sair marcado(a) – física e emocionalmente. Você vai sugar a alma do outro pelo sexo.

Sagitário: Você quer aventura, suor e adrenalina. Pode transar com alguém novo, em um lugar proibido, ou até tentar algo selvagem como no carro, na escada ou no chuveiro. Sexo com risadas, mordidas e gemidos altos. Zero pudor.

Capricórnio: Por fora, contido(a). Por dentro, um(a) devasso(a). Você vai querer controlar a situação — e depois se soltar como um(a) animal. Sexo com metas, tipo: “vamos ver quantas vezes você aguenta gozar hoje.” Você vai fazer alguém implorar.

Aquário: Nada tradicional te satisfaz. Vai buscar fetiches, brinquedos eróticos, posições inusitadas e talvez até um roleplay safado. Um vibrador novo, uma experiência com mais de duas pessoas, ou um desafio de “sexo sem tocar” vão te enlouquecer.

Peixes: Romântico(a), sim. Mas também safado(a). Vai se deixar levar por sensações, beijos molhados, e mãos que exploram com delicadeza. Sexo lento, envolvente, com gemidos baixos e olhares profundos. Você vai transar como quem sonha — e gozar como quem reza.