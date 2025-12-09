   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Touro: Seus sentidos estarão aguçados a um ponto quase animal


Por Madame Natacha

09/12/2025 21h50 — em
Horóscopo



Áries: Seu corpo fala antes das palavras. A previsão anuncia aproximações quentes, respirações entrecortadas e um desejo que cresce como faísca em palha seca. Qualquer toque casual se transforma em provocação. A carne reage com imediata urgência.

Touro: Seus sentidos estarão aguçados a um ponto quase animal. A semana promete intimidade construída no contato prolongado, na pele que desperta, no calor que se espalha devagar. Seu prazer nasce da firmeza, do peso do corpo, da constância que leva ao descontrole.

Gêmeos: Seu erotismo se manifesta no jogo entre mente e corpo. Há previsão de palavras que estremecem, promessas veladas e uma tensão física que cresce a cada frase insinuante. Você seduz com a língua e completa com o corpo o que a mente inicia.

Câncer: A energia carnal se mistura ao instinto de acolher e dominar ao mesmo tempo. Previsões mostram abraços que apertam com força, toques que passam da ternura ao ardor em segundos, e uma entrega que vibra de forma quase primitiva.

Leão: Seu desejo irradia como calor emanado da pele. A previsão: encontros onde seu corpo assume o centro, movimentos intensos, presença marcante, cheiro, calor, proximidade. Tudo em você pede toque, contato, fricção, domínio natural.

Virgem: Há um fogo escondido sob a aparência contida. A previsão indica gestos precisos que se tornam carícias carregadas de intenção. Quando você decide ceder ao desejo, ele toma forma física imediata: o corpo responde com firmeza e fome.

Libra: A carne se acende pela estética do momento. Há previsão de olhares que percorrem o corpo inteiro, mãos que exploram curvas e linhas, e uma química que se manifesta na aproximação lenta, quase coreografada, até que o controle se perde.

Escorpião: O ar ao seu redor fica denso. A previsão traz atração visceral, toque firme, respiração pesada e um magnetismo que faz o corpo reagir antes mesmo de qualquer contato real. Você desperta um desejo que se manifesta com força selvagem.

Sagitário: Seu erotismo nasce do movimento. A previsão: encontros espontâneos que acendem o corpo, risos que viram provocação física, impulsos que puxam você mais perto do que deveria. A carne vibra com entusiasmo e impaciência.

Capricórnio: O controle se converte em intensidade carnal. Previsões mostram aproximações calculadas que explodem em firmeza, braços que tomam posse com segurança, e um desejo que cresce em silêncio até se manifestar de forma irresistivelmente sólida.

Aquário: O corpo segue impulsos não convencionais. Há previsão de experimentações sensoriais, toques inesperados, atmosferas incomuns que acendem desejo. Sua carne desperta na originalidade: prazer pelo imprevisível.

Peixes: O carnal vem misturado ao devaneio. Previsões mostram toques que parecem sonho, mas queimam quando acontecem. Um magnetismo suave, mas intenso, conduz você a entregas profundas, onde o corpo lidera e a imaginação amplifica tudo.

Siga-nos no
Os artigos, fotos, vídeos, tabelas e outros materiais publicados nesta coluna não refletem necessariamente o pensamento do Portal do Holanda, sendo de total responsabilidade do(s) autor(es) as informações, juízos de valor e conceitos divulgados.

ASSUNTOS: Horóscopo

+ Horóscopo


05/12/2025

Áries: Encontro inesperado - desejo imediato. O fim de semana será quente

04/12/2025

Peixes: Um clima de fantasia vai envolver seus encontros

03/12/2025

Escorpião: Magnetismo perigoso. Seu poder de atração está no máximo

28/11/2025

Libra: Seu magnetismo está deliciosamente provocante

27/11/2025

Virgem: Um toque bem calculado irá enlouquecer seu amor

25/11/2025

Leão: Sedução em alta. Vai rolar encontros regados de entrega ardente

24/11/2025

Câncer: Uma entrega pode abrir caminho para um encontro cheio de carícias ousadas

21/11/2025

Gêmeos: Palavras ditas no momento certo podem criar uma corrente de desejo

18/11/2025

Touro: Seu magnetismo corporal está no auge. Vai rolar olhares lentos

17/11/2025

Áries: Qualquer troca de olhares pode virar faísca

14/11/2025

Peixes: No amor, a imaginação floresce e alimenta seu desejo

12/11/2025

Aquário: As conexões mentais se tornarão físicas em um piscar de olhos

11/11/2025

Capricórnio: O desejo cresce no silêncio e explode no momento certo

10/11/2025

Sagitário: O desejo vai surgir em lugares improváveis

06/11/2025

Escorpião: Magnetismo em alta. Prepare-se para ligações ardentes

03/11/2025

Libra: O erotismo estará na estética. Prepare bem o cenário

31/10/2025

Virgem: Quando finalmente se permitir, o prazer virá em ondas

29/10/2025

Leão: O prazer estará no espetáculo — e você é o astro principal

28/10/2025

Câncer: O toque afetuoso e o carinho depois do prazer serão inesquecíveis

27/10/2025

Gêmeos: Uma conversa ousada pode virar o prelúdio mais excitante da semana

26/10/2025

Touro: Sensualidade é sua marca, mas você vai superar a própria fama

22/10/2025

Áries: Seu magnetismo está eletrizante — prepare-se para olhares intensos

21/10/2025

Peixes: Explore seus desejos mais profundos e secretamente sujos

18/10/2025

Aquário: Você está em clima de ficção científica sexual

17/10/2025

Capricórnio: Mostre o que quer. Uma noite bem planejada pode virar um evento épico

14/10/2025

Sagitário: Nada de cama padrão. Essa semana pede ‘ploc ploc’ ao ar livre

11/10/2025

Escorpião: O desejo te envolve como uma tempestade de luxúria

08/10/2025

Libra: Por trás do charme há um desejo por equilíbrio entre prazer e pecado

06/10/2025

Virgem: Seu lado meticuloso esconde fantasias ardentes


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!