Nilton Lins

Gêmeos: A excitação começa pela mente. Valorize conversas provocantes


Por Madame Natacha

17/12/2025 22h24 — em
Horóscopo



Áries: Seu desejo vem como faísca: rápido, intenso e impossível de ignorar. A semana favorece iniciativas ousadas na cama e fora dela. Tome a liderança, mas lembre-se de ouvir os gemidos — eles dizem mais do que palavras.

Touro: O prazer pede tempo, textura e entrega. Seu corpo estará especialmente sensível, e o toque certo pode levar ao êxtase. Invista em preliminares longas, cheiros envolventes e encontros que terminem sem pressa.

Gêmeos: A excitação começa pela mente. Conversas provocantes, mensagens insinuantes e jogos de palavras serão seu maior afrodisíaco. Variedade é a chave: mude o ritmo, o cenário e até o papel que você costuma assumir.

Câncer: Intimidade emocional abre caminho para prazeres profundos. Quando você se sente desejado e seguro, sua entrega é total. A semana favorece encontros quentes em ambientes íntimos, onde o vínculo se transforma em fogo.

Leão: Você quer ser desejado — e será. O magnetismo está alto, e os olhares seguem seus movimentos. Permita-se brilhar, mas lembre-se: dividir o palco pode tornar o espetáculo ainda mais intenso.

Virgem: Detalhes fazem toda a diferença. Um gesto preciso, um toque calculado, um ritmo bem conduzido. O controle que você exerce pode se transformar em sedução pura quando decide soltá-lo no momento certo.

Libra: O clima pede sedução elegante e troca equilibrada. O prazer vem do jogo entre dar e receber, provocar e ceder. Ambientes bonitos e clima romântico elevam a experiência a outro nível.

Escorpião: Seu desejo é profundo e magnético. A intensidade sexual está em alta, e encontros podem se tornar inesquecíveis. Permita-se mergulhar, mas esteja atento aos limites — os seus e os do outro.

Sagitário: Aventura e curiosidade comandam seu apetite. Experimentar algo novo pode acender faíscas inesperadas. O prazer cresce quando há liberdade, riso e uma boa dose de ousadia.

Capricórnio: Por trás do autocontrole, o desejo ferve. Quando você decide se entregar, faz isso com presença e profundidade. A semana favorece conexões maduras, onde o prazer é levado a sério.

Aquário: O inesperado excita. Você se sente atraído por aquilo que foge do comum, e a originalidade é seu maior trunfo. Deixe o roteiro de lado e permita que o momento conduza a experiência.

Peixes: Fantasia e sensibilidade se misturam. Seu desejo flui com emoção, música e clima envolvente. Quando corpo e imaginação se encontram, o prazer se torna quase transcendental.

Os artigos, fotos, vídeos, tabelas e outros materiais publicados nesta coluna não refletem necessariamente o pensamento do Portal do Holanda, sendo de total responsabilidade do(s) autor(es) as informações, juízos de valor e conceitos divulgados.

