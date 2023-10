Virgem: No amor, seja sem vergonha. Aposte no elogio no pé do ouvido.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com a mente atribulada. Cuidado para não deixar os problemas tomarem conta da sua mente. No trabalho, esteja pronto para firmar parcerias que irão contribuir para o seu crescimento. No campo amoroso, a dica é apostar na sensualidade para conseguir da seca. Escolha bem o seu alvo antes de partir para o ataque. Para os comprometidos, a dica é fazer um sexo cara a cara para estimular a proximidade.

Touro: Os astros mostram que você estará com mais energia para cuidar da casa e das áreas que estão acumulando poeira. No trabalho, a vibe será de tranquilidade e harmonia. No campo amoroso, a dica é estimular momentos marcantes com o par com brincadeiras picantes. Para os solteiros, vale investir em mais rolês e encontros com amigos em locais diferentes. Vai rolar um match por lá.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para uma mudança de pensamento. Com as vibes positivas, você estará mais otimista, o que vai contribuir para o seu humor no trabalho. No campo das amizades, a vibe será de apertar os laços. No campo amoroso, você será um safado após um período de seca. O seu lado sedutor estará mais evidente e haverá mais determinação para levar o par para uma noite de loucuras.

Câncer: Os astros mostram que você recebe energias de sobra para começar a correr atrás do que é seu. Algumas situações ruins virão para te fazer apertar o passo. No trabalho, dance conforme a música, pois você pode precisar. No campo amoroso, se estiver à procura de um amor, a dica é dar chance para quem vem para somar. Não corra atrás, espere que venha atrás de você. Para os comprometidos, a dica é tirar as roupas íntimas com a boca. Safadinhos.

Leão: As energias dos astros indicam que você precisa ter cuidado com certas amizades. Algumas pessoas irão tentar sugar suas energias e se aproveitar de você. O seu radar vai perceber isso. No trabalho, pense sempre no futuro, então invista em uma poupança e não diga para ninguém. No campo amoroso, a dica é usufruir de tudo o que o mozão tem. Gemer não é vergonha e mostra que o mel é do bom. Para os solteiros que ainda estão na seca, a dica é começar com a cantada estilo Neymar: ‘chama no off’.

Virgem: Os indicam mostram que você recebe energias de sobra para você iniciar logo projeto fim de ano. Isso mesmo, o foco é a área da saúde. É bom começar antes tarde do que nunca. No trabalho, se estiver sendo sugada pelo ambiente tóxico, comece a avaliar outros lugares. Procure logo no “QI” - quem te indique - para mudar as coisas. No campo amoroso, a dica é apostar no elogio no pé do ouvido e sem vergonha para causar arrepios no par. Para os solteiros, a dica é tentar algo novo como mudar o cabelo e adotar um estilo maduro, pois vai ajudar a chamar atenção da pessoa certa.

Libra: As energias dos astros indicam que você terá boa sorte no seu caminho, mas é necessário ter cuidado em quem confia. Uma maré de azar está só esperando você vacilar, então evite contar coisas pessoais e conquistas que ainda estão no processo, para evitar tudo isso. No trabalho, a dica é focar apenas na sua demanda. Ajudar é bom, mas pode atrair preguiçosos à procura de um galho. No campo amoroso, se você for do tipo romântico à procura de um amor, tenha cuidado, pois a moda agora é ‘sexo casual’. Para os comprometidos, a dica é lançar o olhar sensual no corpo do mozão em momentos aleatórios. A mente safada faz o resto.

Escorpião: Os astros sinalizam para um período um pouco turbulento, principalmente no trabalho. Alguns desencontros de informações podem rolar. No campo amoroso, a dica é ouvir mais e ficar atento às queixas do par, pois tudo tem um motivo. A atitude pode evitar um possível término. Para os solteiros, a previsão é de que a cantada certa vai atrair um rolo duradouro. Cuidado para não se apaixonar por um (a) galinha.

Sagitário: As energias dos astros indicam que um momento de estresse pode surgir. Só cuidado para não descontar em quem não merece. No trabalho, o seu esforço trará um bom retorno. Aproveite todas as experiências, até mesmo as ruins, para crescer profissionalmente. No campo amoroso, o clima será de descanso com o mozão. Vai rolar sexo para desestressar. Para os solteiros, planejar algo será bem visto pelo crush que você quer comer. Só evite ser feito de capacho e espere também uma atitude.

Capricórnio: Os astros sinalizam para mudanças na área da amizade. Pessoas irão sair para novas entrarem na sua vida. Escolha por pessoas maduras. No trabalho, evite fazer amizades íntimas com os colegas, pois pode ser que limites sejam ultrapassados de forma negativa. No campo amoroso, a dica é fazer um ambiente diferente para a noite ser marcante. Use música lenta, vinho e meia luz para deixar o par à vontade. Para os solteiros, a dica é jogar o charme, mas sem avançar o sinal vermelho para não pegar mal.

Aquário: As energias dos astros mostram que você recebe energias positivas para buscar novos ares. Você estará mais reflexivo e pode entrar em conflito consigo mesmo. Evite ir para o lado negativo. No trabalho, contenha suas opiniões para não falar o que não deve. No campo amoroso, a dica é manter as opções em aberto, pois há sinal de chuva de contatinhos vindo em sua direção. Para os comprometidos, a vibe será de melação e conversas sobre o futuro. Vai rolar papo sério.

Peixes: Os astros sinalizam para bons retornos na área profissional. Quem ainda não encontrou uma vocação logo vai se encontrar. No trabalho, se o trabalho for ruim, a dica é pesquisar sobre novos direcionamentos, assim como especializações. O esforço vai valer a pena. No campo amoroso, a dica é cobrar menos e fazer mais. Às vezes é melhor provar que sabe do que só prometer. Para os solteiros que estão de casinho, cuidado com o (a) amigo (a) fura olho, pois ele (a) quer roubar seu crush.