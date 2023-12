Vai rolar química marcante com alguém no trabalho. Comprometidos não irão se segurar.

Áries: As energias dos astros mandam as melhores vibes para você manter o autocontrole logo cedo. Esteja preparado para um dia corrido. Mas à tarde as coisas irão entrar nos conformes. No campo amoroso, além do coração, outra coisa vai pulsar mais forte por alguém que não esperava. A dica para os compromissados é não olhar para o lado.

Touro: Os astros indicam que a sorte está com você. Com as energias ao seu favor, você dará conta de qualquer perrengue. Também há sinal de que você estará com energia para planejar uma coisa grande. Quanto antes começar, melhor. No campo amoroso, a previsão é uma conversa íntima para alinhar algumas coisas com o par. Para os solteiros, há sinal de que vai rolar química com um crush. Não tenha medo de experimentar.

Gêmeos: As energias dos astros dão sinal para você dar continuidade nos seus planos. Não espere por ninguém para atingir as metas. No trabalho, há sinal de que seus ganhos irão dobrar. No campo amoroso, o romance vai dar uma movimentada nas coisas. Esteja preparado para viver momentos intensos com o par, principalmente entre quatro paredes. Para os solteiros, será necessário gingado para chamar a atenção do crush.

Câncer: Você estará com o seu lado comunicativo forte. A vibe virá em boa hora para quem trabalha com o público. Também há sinal de que você vai ter que "se virar nos 30" para dar conta de alguns problemas. No campo amoroso, a previsão é um rolo grande para quem está comprometido. Um mal entendido pode surgir com o par. Para os solteiros, a previsão é uns amassos no escurinho com alguém que veio só para curtir. Nada de levar para o coração.

Leão: As melhores vibes estarão com você, pequeno cristal. Também há sinal de que você vai encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho, se este for o seu interesse. No campo amoroso, a previsão é de um momento íntimo para tirar a relação do tédio. É dia de experimentar a posição do canguru perneta. Para os solteiros que estão enfrentando uma seca, a dica é começar um assunto aleatório com o crush antes de demonstrar o verdadeiro interesse.

Virgem: Você estará com ótimas energias para começar o dia bem. Há uma movimentação diferenciada para o autocuidado. Invista na saúde e procure cuidar mais de si. No trabalho, se estiver saturado, é bom buscar seu próprio caminho antes que caia em tédio permanente. No campo amoroso, quem está na vibe "transante" logo vai querer dar uma repaginada na lista de contatinhos. Para os comprometidos, a dica é mostrar ao par qual a melhor utilidade do dedo do meio.

Libra: As energias dos astros indicam que você enfrentará dificuldades para encontrar o seu caminho. Para mudar de rumo, algumas coisas serão mais fáceis de deixar para trás do que outras. Também há sinal de que algumas amizades irão sumir para dar vez a uma verdadeira. No campo amoroso, a previsão é de uma aventura sexual diferenciada, mas para vivê-la é preciso tomar a iniciativa.

Escorpião: Os astros indicam que você estará com os ânimos mais pra lá do que pra cá. Talvez seja ficar um pouco recluso para não forçar o humor inexistente. No trabalho, não se preocupe em agradar pessoas, afinal é um ambiente profissional. No campo amoroso, a previsão é uma seca inesperada. A diversão será a sós com um brinquedo erótico.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para as melhores energias te acompanhando. Você terá energia para dar conta de tudo o que estava atrasado, principalmente no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de um romance novo chegando para animar a parada. Com esse clima safado, a sua sensualidade estará forte. Comprometidos estão incluídas na mesma vibe.

Capricórnio: Os astros mostram que as energias irão te dar o pique que faltava para enfrentar as tarefas do dia. No trabalho, conte com boas vibes para animar a galera, mas não perca o foco, pois vai rolar um BO pra você resolver. No campo amoroso, a previsão é de uma brisa de novas ideias. É dia de refletir entre as pernas do mozão. Para os solteiros, a dica é se armar com as melhores táticas para conseguir puxar papo com o crush. Tudo indica que vai rolar amasso.

Aquário: As energias dos astros mostram que você terá boa sorte na área financeira. Continue investindo e se esforçando no serviço, pois o resultado vai chegar antes de 2024. No campo amoroso, a previsão é de uma noite regada de amassos. A dica é música lenta para combinar com o ritmo das preliminares.

Peixes: Os astros indicam que você estará com tudo na área dos negócios. Esteja atento na atualização do mercado financeiro e pense bem antes de investir o seu suado dinheiro. No campo amoroso, vai rolar uma química inesperada com alguém do trabalho. Cuidado para não pisar na bola. Comprometidos podem não conseguir resistir.