Vai rolar pegação com alguém que está mexendo com sua mente safada.

Áries: Os astros indicam que as energias estarão com força total para te manter animado. A semana promete surpresas e o resultado do seu trabalho duro trará efeitos. No campo amoroso, a previsão é de uma conversa reveladora com o par ou crush. Verdades virão à tona.

Touro: As energias dos astros mostram que a Lua irá garantir as melhores vibes em seu signo. No trabalho, o seu desempenho estará com tudo e pode rolar um aumento em seus ganhos. No campo amoroso, as energias do sexo estarão fortes e você estará um safado de desejos pelo par ou contatinho. Para os solteiros, há sinal de que a cantada certa trará uma bela companhia.

Gêmeos: Os astros sinalizam para boas influências da Lua em seu astral. No trabalho, você estará com determinação em dobro e irá conquistar o lugar que deseja. Só cuidado com seu lado sincerão, que pode gerar um desentendimento com alguém importante. No campo amoroso, a previsão é de novo relacionamento para quem estava só de pegação. Só cuidado para não se empolgar demais.

Câncer: As energias dos astros indicam que você irá enfrentar alguns desafios pela frente. Um deles será de considerar verdades difíceis de engolir. No campo amoroso, a dica para quem saiu de um relacionamento conturbado é cair de boca no próximo crush para tirar a energia ruim. O sexo quente revigora e faz bem para a saúde!

Leão: Os astros mostram que a Lua irá mexer na área da comunicação. Você estará mais sociável e novas amizades irão se formar. No trabalho, novidades irão surgir. No campo amoroso, você estará atento na área da paquera. Vai rolar muita pegação com alguém que está mexendo com sua mente na área mais safada. Mas é preciso ir à luta.

Virgem: As energias dos astros avisam que você estará reflexivo com a chegada do fim de ano. Um pequeno arrependimento pode rolar, mas você terá a certeza do que quer mudar. No trabalho, vai rolar novas metas para sair do comum. No campo amoroso, será necessário paciência e uma conversa sincera com o par para dar fim aos desentendimentos.

Libra: Os astros mostram que você irá brilhar nos afazeres do dia. Vai rolar uma troca de ideias com os amigos, que pode dar início a uma bela parceria. No trabalho, pense bem antes de aceitar uma proposta, ou esteja pronto para receber uma carga a mais. No campo amoroso, a previsão é de uma noite para explorar o lado mais safado com o par. Quem conquistar a conchinha pode se dar bem com um sexo matinal.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você estará com foco total nas metas. Com um pequeno, você irá correr atrás de dinheiro. Só não faça disso sua única prioridade. No trabalho, mantenha o foco, pois pode rolar bonificação de fim de ano. No campo amoroso, molhe bem os dedos, pois você vai usá-los antes de colocar a boca.

Sagitário: Os astros sinalizam para surpresas preciosas a caminho. Seja em casa ou com os amigos. Você irá despertar para as verdadeiras amizades e saberá com quem contar. No trabalho, valorize os colegas para estimular a parceria. No campo amoroso, a previsão é de uma conciliação para quem está precisando. É dia de fazer as pazes com o par e selar isso com uma bela safadeza na cama.

Capricórnio: As energias dos astros mostram que você estará brilhante nos seus afazeres. O seu lado influenciador estará forte, mas pode ser que não tenha paciência para picuinhas, principalmente no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de altos e baixos com o par. É bom decidir de uma vez o que vai ser, pois a pressão do lance sério vai chegar.

Aquário: Os astros sinalizam para um dia com pouca luz. É que Mercúrio e Netuno não estão se dando muito bem, te deixando um pouco na mão. No trabalho, evite conversas paralelas para não se perder. No campo amoroso, a previsão é de uma pequena seca à vista. Cuidado para não tretar com o par.

Peixes: As energias dos astros indicam que você recebe ótimas vibes na área dos afazeres. Você vai arrasar nas tarefas domésticas e a organização vai te deixar com um belo alto astral. No campo amoroso, é dia de chutar a treta com o par com uma sessão extra de carinho e de massagem erótica. Vai rolar pegação antes do “vamo vê”.