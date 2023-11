A seca vai te deixar um safado. Vai rolar pula-pula com o crush.

Áries: As energias dos astros sinalizam para um dia livre de perrengue. No trabalho, o clima será ótimo para mostrar as suas ideias. No campo amoroso, cuidado para não prometer demais e acabar entregando um sexo estilo coelhinho. Quem está só vai se dar bem na paquera.

Touro: Os astros mostram que você recebe as melhores vibes dos astros para manter seus interesses em cena. No trabalho, conte com boas oportunidades, saiba aproveitar. No campo amoroso, se demorar muito para dar o próximo passo você pode atrair uma seca duradoura.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que as vibes irão te ajudar a colher os frutos do seu esforço. Mantenha o ritmo no trabalho, mesmo que esteja difícil. No campo amoroso, se estiver à procura de novas brincadeiras sexuais, tenha coragem de pedir e seja sem-vergonha.

Câncer: Os astros sinalizam para um pequeno estresse vindo para lhe testar. Respire fundo e faça o possível para não explodir. Falar na hora da raiva pode causar um estrago. No campo amoroso, a previsão é de novos contatinhos. Vai rolar noite de prazer para quem estava na seca.

Leão: As energias dos astros mostram que você precisa tomar cuidado com o que fala, pois isso pode ser usado contra você se for ouvido por pessoas com língua de cobra. No trabalho, evite levar assuntos muito pessoais para a chefia. No campo amoroso, se estiver sofrendo de saudades por alguém, inove com uma videochamada safada.

Virgem: Os astros indicam que você estará ainda mais forte após passar por alguns perrengues da vida. Considere os desafios como aprendizados. No trabalho, a sua criatividade virá em peso para ajudar nas negociações. No campo amoroso, a previsão é de sensualidade em alta. Arrase na sedução.

Libra: As energias dos astros indicam que você precisa focar mais nas tarefas que estão atrasadas, pois logo logo algo será muito necessário. No trabalho, um serviço mais tranquilo irá surgir em seu caminho, lute por sua posição. No campo amoroso, quem ainda está sofrendo pelo fim da relação precisa seguir em frente. Novos contatinhos irão aparecer para enxugar suas lágrimas.

Escorpião: Os astros mostram que você irá receber ótimas energias para melhorar sua intuição. Será difícil te levar no papo e você estará antenado sobre tudo, principalmente em relação ao trabalho. No campo amoroso, você irá surpreender na cama. Mostre como se faz borboleta paraguaia. Se estiver só, as melhores vibes estão na paquera, vai rolar carne nova no pedaço.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você estará com boas vibrações na área financeira, mas isso pode entrar em conflito com sua mania de gastar. É hora de trabalhar oautocontrole. No campo amoroso, a previsão mostra que algumas cobranças irão surgir na relação. Então se adiante para manter o clima mais leve. Para os solteiros, a dica é pedir ajuda do amigo cupido para conhecer o crush. Vai rolar química forte.

Capricórnio: Os astros mostram que você estará recebendo as melhores vibes na área financeira. Há risco de dar mancada no trabalho, enche faça o checklist de tudo. No campo amoroso, você será um safado após um período de seca. Vai rolar pula-pula com o crush.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para momentos de glória chegando. Talvez umas férias que tanto queria ou aumento de salário chegue mais rápido do que imagina. No campo amoroso, aproveite o momento tarado do crush para explorar novas fantasias. A cama vai ficar molhada.

Peixes: Os astros indicam que você irá receber as melhores vibes no campo dos sonhos. Talvez o trabalho não seja aquilo que esperava e você irá mudar o caminho que está seguindo. No campo amoroso, você irá descarregar a raiva no corpinho do crush. É dia de sexo selvagem.