Peixes: O crush vai cruzar seu caminho. A secura vai chegar ao fim.

Áries: As energias dos astros indicam que as melhores vibes estarão ao seu lado. Há sinal de que você estará ainda mais motivado para organizar sua vida financeira. No campo amoroso, a área da paquera estará movimentada. Vai rolar troca de olhares com alguém e a sua habilidade na conquista vai ajudar muito. Para os comprometidos, a dica é conversar mais com o par sobre como inovar na cama.

Touro: Os astros sinalizam para energias que irão colocar a sua dedicação em destaque. Você estará muito mais focado no trabalho, mas pode deixar a desejar em relação a atenção ao mozão. Vai rolar desentendimento. Para os solteiros, se não estiver pronto para ter um relacionamento, é bom deixar isso claro para o crush antes de começar o lance casual.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que alguns assuntos do passado irão surgir em sua cabeça. É bom lidar de uma vez com as situações mal resolvidas. No trabalho, uma pessoa indesejada irá testar sua paciência, cuidado para não surtar. No campo amoroso, a previsão é de momentos descontraídos ao lado do (a) amigo (a), que logo vai se tornar atrativo. A cerca está bem aí e você está louco para pular.

Câncer: Os astros indicam que você corre risco de sofrer um nível grande de estresse. Tem coisas que você mesmo terá de correr atrás. No trabalho, se estiver fazendo planos isolados, é bom não contar a ninguém para evitar má sorte. No campo amoroso, a previsão é de novos contatinhos para deixar a lista mais divertida. Você irá seduzir sem dificuldades. Para os comprometidos, a dica é tirar o estresse do par com belas safadezas no quarto.

Leão: Você estará com grandes estímulos dos astros que irão te dar a coragem que faltava para tomar atitudes sérias. No trabalho, seja firme, pois alguém vai tentar te diminuir. No campo amoroso, a previsão é de um reencontro inesperado com alguém do passado. O rolê vai surpreender. Para os comprometidos, a dica é investir no romance para conseguir o que quer. Vai sair noivado.

Virgem: As energias dos astros indicam que alguns momentos ruins irão mudar suas prioridades. Com os toques da Lua, você estará com a contração total no trabalho. No campo amoroso, a dica é planejar uma viagem com o par para dar um brilho à relação. É hora de experimentar o sexo lento. Para os solteiros, a previsão é de atração por alguém que está longe de ser o seu tipo. Vai rolar química forte.

Libra: Os astros mostram que você enfrentará algumas mudanças. Algumas peças irão se encaixar e a sua intuição estará bem aguçada, principalmente em relação às pessoas no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de sexo com humor. Começar com uma sessão de vinho e petiscos deixará o lance mais envolvente. Para os solteiros, a dica é usar a lábia para fisgar o crush. O resto deixa acontecer naturalmente.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você está recebendo as melhores vibes para enfrentar os desafios que virão. Também há sinal de que as tretas podem rolar no trabalho, mas é bom não se envolver. No campo amoroso, a previsão é de amassos em qualquer escurinho para matar a vontade. Para os solteiros, a previsão é de uma noite de prazer com um crush que você já conhece. Tome a iniciativa.

Sagitário: Os astros mostram que as melhores energias irão te influenciar hoje. No trabalho, você estará controlado e vai se sair bem na hora de apaziguar certas situações. No campo amoroso, a dica é ficar de olho nas saidinhas do mozão, pois tem carne nova na jogada. Para os solteiros, vai rolar uma sessão de relaxamento com um contatinho das antigas. Nada melhor do que um remake.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que bons resultados irão surgir. Você irá atrair muita sorte por onde passar, o que pode abrir portas para novas amizades. No campo amoroso, a previsão é de energia extra na área da paquera. Você estará brilhante no xaveco e vai dar o golpe certeiro no crush. A seca passa longe. Para os comprometidos, a dica é embarcar em uma nova aventura. Vale entrar no ritmo do swing, e nem é de dança que estamos falando.

Aquário: Os astros mostram que você estará com belas energias inovadoras. Uma onda de mudanças irá entrar em cena e você irá se inspirar em buscar novos rumos na vida. No campo amoroso, a previsão é disposição para projetos a longo prazo. As coisas irão ficar mais sérias para quem ainda não deu o próximo passo na relação. Para os solteiros, o xaveco certo irá garantir uma amizade colorida para fortalecer na hora da secura.

Peixes: As energias dos astros sinalizam para a sorte grande chegando. Aproveite para participar de sorteios. No trabalho, todo cuidado é pouco, pois há sinal de que você vai pisar perto demais das cobras. No campo amoroso, a previsão é de um momento puramente sexual. Eita que os pombinhos irão ficar assados. Para os solteiros, a previsão é de um crush novo pelo caminho e vai ser onde menos espera.