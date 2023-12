No amor, a cavalgada com o crush vai te fazer suar.

Áries: As energias dos astros mostram que vai rolar muita novidade no seu fim de semana. Quem estiver livre de compromissos, a dica é recarregar as energias com um banho de rio ou prainha. No campo amoroso, a previsão é de uma troca intensa de carinho para tirar todo o risco de DR. Não esqueça de agradar o par com uma sessão de “lapada na rachada”. Solteiros aproveitem a oportunidade, pois alguém vai te dar mole, mas vai esperar por você.

Touro: Os astros sinalizam para um final de semana movimentado. Lembre-se, não faça nada que não queira. Forçar o que não quer será pior do que dizer “não”. No campo amoroso, a previsão é de um momento importante a sós. Verdades precisam ser ditas. Para os solteiros, tudo indica que um crush vai chegar na parada. A seca está chegando ao fim.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você precisa de um tempo para si. Aproveite o tempo livre no fim de semana para colocar a cabeça no lugar. Já com o mozão, a dica é colocar a cabeça entre as pernas e dar um agrado. A recompensa será revigorante. Para os solteiros, a dica é não ter medo de chegar no crush e não demonstrar interesse de primeira. A curiosidade vai trazer o (a) gato (a) até você.

Câncer: Tenha cuidado com as pessoas que te cercam, pois há sinal de que tem um lobo disfarçado de cordeiro embaixo do seu nariz. Reserve um tempo para reorganizar suas prioridades. No campo amoroso, quem ainda não seguiu em frente precisa esquecer o ex antes de partir para outra. A previsão é uma brincadeira solo entre quatro paredes e talvez role nudes de alguém inesperado.

Leão: Os astros sinalizam para um fim de semana cheio de novas energias. Se conseguir uma folga para não pensar em nada, é bom se permitir a ficar “off”. No campo amoroso, a previsão é uma brincadeira diferente. É dia de lamber mel do corpo do par. Solteiros precisam se apressar para não passar fome. Alguém já está de olho no seu alvo.

Virgem: As energias dos astros mostram que você pode estar com uma energia de “poucos amigos” neste fim de semana. Ainda mais se tiver passado por um estresse. Sair da rotina e encontrar os amigos de verdade será uma ótima pedida. No campo amoroso, a previsão é de momentos leves ao lado do par. O clima será propício para um serviço de língua fora de hora e em local proibido. Solteiros irão se dar bem na paquera para garantir a costelinha.

Libra: Os astros mostram que as energias irão trabalhar para manter a sua intuição forte. Você estará mais antenado e dificilmente conseguirão te levar no papo. No campo amoroso, com a sua sensualidade entrando em cena, a previsão é de novos contatinhos na parada. Será difícil resistir aos seus encantos. Solteiros podem usar e abusar dos xavecos, pois vai rolar festa no apê.

Escorpião: As energias dos astros mostram que parte do seu estresse irá sumir neste fim de semana. Quem tiver que trabalhar, terá de segurar a onda mais um pouco, mas não desista do rolê com os “de verdade" após o expediente. No campo amoroso, a previsão é de lenha na fogueira. Saudades entram em cena e será difícil resistir ao corpinho do mozão. Para os solteiros que conseguirem conquistar o primeiro encontro, a dica é ser determinado e fazer as pernas do crush tremerem. O lance pode ficar sério.

Sagitário: Os astros mostram que a vibe positiva segue te acompanhando. Há sinal de que você irá viver momentos marcantes neste fim de semana, seja com os amigos ou família. No campo amoroso, planejar um encontro surpresa trará a serotonina que estava em falta na relação. Para os solteiros, vai com tudo na cantada, pois o crush vai ficar na sua. A seca passa longe, pequeno cristal.

Capricórnio: As energias dos astros mostram que você terá de se esforçar para aproveitar o fim de semana da melhor forma. Se tiver muitos compromissos, não deixe a peteca cair, pois o rolê mais tarde virá para descontrair. No campo amoroso, a previsão é de sexo selvagem com o par de fazer suar. Vai rolar cavalgada e cama batendo.

Aquário: Os astros mostram que as energias irão trabalhar para manter o seu alto astral. Se rolar perrengue, não se preocupe, pois nada vai te abalar. No campo amoroso, a previsão é de companhia garantida para o fim de semana. Só cuidado para não vacilar, pois o crush pode escapar das suas mãos. Para os comprometidos, a dica é ouvir o par na hora do ploc ploc, pois o egoísmo na cama causará um clima broxante.

Peixes: As energias dos astros estão com tudo na área da comunicação. Você terá uma grande facilidade para socializar e novas amizades serão firmadas neste fim de semana. Diga sim ao rolê. No campo amoroso, a previsão é de uma sessão de massagem com uma troca de olhar 43 para atiçar a mente do crush. Você terá de se esforçar para jogar a bola na rede.