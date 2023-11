Libra: Na paquera, a seca está com os dias contados. O morango vem.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com as energias vibrando para o crescimento profissional. No trabalho, você irá contribuir com um show de criatividade. No campo amoroso, a previsão para quem está com o par garantido é de trocas de mãos bobas. Quem estiver longe, a dica é matar a vontade por uma videochamada.

Touro: Os astros mandam avisar que as energias irão te mandar força extra para correr atrás dos seus sonhos. Faça novas para motivar. No trabalho, o seu desempenho estará redobrado e você irá se destacar. No campo amoroso, a previsão para quem está com o par na manga é de conversas picantes na hora do almoço. Vai rolar encontrinho mais tarde. Para os solteiros, a dica é observar bem antes de dar o próximo passo. Cuidado com a cilada.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para momentos de diversão com amigos ou família. Você estará mais disposto a socializar e isso manterá o alto astral. No trabalho, brincadeiras na hora do cafezinho são bem-vindas. A harmonia vai reinar. No campo amoroso, a previsão para os pombinhos são energias na área de apertar os laços. Uma declaração deixará o par amolecido e vibrando em local sensível. Para os solteiros, há sinal de alerta. Você corre risco de ceder aos desejos do crush do seu amigo. A treta vem.

Câncer: Os astros mostram que as energias irão trabalhar ao seu favor, Câncer! Conte com um bom desempenho nas tarefas e com metas para colocar a vida mais em ordem. O primeiro passo tem que ser só seu. No campo amoroso, a previsão para quem está de casinho é de sexo à luz de velas. O clima romântico não tem hora, mas o resultado é um belo ninho de amor. Para os solteiros, a dica é provocar sem exagero. Manda uma foto sexy para atiçar o crush.

Leão: As energias dos astros indicam que você precisa tomar as rédeas da sua vida. Chega de pedir opinião sobre tudo o que quer fazer. No trabalho, o seu profissionalismo dará as caras em peso e não haverá abertura para brincadeirinhas. No campo amoroso, a previsão para os casais é de um momento de revelação. Vai rolar conversa séria e verdades serão colocadas à mesa. Para os solteiros, a força virá dos astros para acabar com essas teias. Lance a cantada no crush, pois a volta para casa será quente.

Virgem: Os astros sinalizam para novos ciclos em sua vida. Esteja aberto para recomeçar e para receber novas pessoas. É hora de virar a página. No trabalho, você precisa olhar com outros olhos. Observe bem o mercado antes de agir. No campo amoroso, a previsão para os pombinhos é de energias que fortalecem o desejo na relação. O sexo precisa ser explorado de outras formas. Para os solteiros, a dica é flertar sem deixar na cara o que quer. Seja sutil para atrair a presa.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará livre, leve e solto. Lembre-se: “quem não deve, não teme”. Evite absorver os problemas alheios. No trabalho, se não te pedirem algo, não faça! No campo amoroso, a previsão é de altas doses de desejo. Você sentirá sede de tanta saudade do par. É dia de motel, mas em local de respeito! Para os solteiros, a dica é comer pelas beiradas, pois uma hora o morango vem! A seca está com os dias contados.

Escorpião: Os astros mostram que você estará com energias de sobra para retomar as suas metas. Se algo estava por fazer, não tem problema. Sempre dá para recomeçar. No trabalho, ganhe confiança e se esforce para manter a qualidade do seu serviço. No campo amoroso, há sinal na área do comprometimento. Quem ainda não juntou os trapos logo irá partir para o novo lar. A lua de mel será sem limites. Para os solteiros, a dica é segurar a emoção e investigar antes de considerar um relacionamento.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para momentos de tédio. Cuidado para não descontar isso com gastos excessivos. A conta corre risco de ficar no vermelho. No trabalho, as energias se movem pela harmonia, mas há sinal de mudanças desagradáveis. No campo amoroso, a previsão para os pombinhos é de momentos íntimos que há tempos não eram explorados. É dia de passar manteiga no seu pão. E não, não tem nada haver com comida. Para os solteiros a dica é usar novos métodos de sedução. O xaveco no crush no instagram irá garantir um encontro.

Capricórnio: Os astros indicam que você precisa descansar a mente. Cuide de um problema por vez, mas nada de assumir pepinos alheios. No trabalho, se dispor demais pode te deixar sobrecarregado, então só auxilie se chamarem. No campo amoroso, a previsão para quem está de casalzinho é relaxar durante o encontro. Extravasar os problemas só se for com sexo selvagem.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para um dia livre de problemas, pequeno cristal. Também há sinal de que a lista de compromissos estará cheia, então é bom tentar acordar mais cedo. No trabalho, mostre o seu lado criativo e prático. O brilho será seu. No campo amoroso, a previsão para quem já está com a costelinha são novos ares na hora do vapo-vapo. A dica é experimentar as bolinhas tailandesas. Para os solteiros, a surpresa vem, pois o crush do seu amigo (a) vai ficar de olho em você.

Peixes: Os astros indicam que as energias irão te fortalecer para enfrentar mais um dia. Há sinal de que você terá grandes resultados no investimento. Vai rolar grana extra. No campo amoroso, quem está começando o lance com o par precisa fazer o “teste da verdade” antes de dar o próximo passo. Confirme se há segundas intenções. Para quem ainda está na seca, haverá uma luz no fim do túnel. O xaveco no crush trará resultado, então vai fundo.