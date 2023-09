Libra: Entre no clima do amor. Não apague o fogo, jogue mais lenha.

Áries: Os astros sinalizam para um período propício para ganhar dinheiro com mais facilidade. Aproveite para fazer algum investimento. A vibe será boa para quem trabalha com vendas. No campo amoroso, a dica é colocar para fora os seus encantos. Ficar com timidez pode gerar um momento brocha.

Touro: As energias dos astros indicam que o seu lado simpático estará com força total. No trabalho esse lado servirá para firmar boas amizades. Só cuidado para não ser simpático demais, pois um (a) colega de trabalho pode levar para outro lado. A menos que queira. No campo amoroso, a dica é fortalecer a lábia para conseguir tirar uma casquinha do par. Use óleo beijável para uma boa massagem. Para os solteiros, a força da sedução manda apoio extra para sair da seca.

Gêmeos: Os astros avisam que você estará com força total no trabalho. O foco estará com você. Aproveite para se destacar e até rolar uma amizade com a chefia. No campo amoroso, há sinal de que alguém nas redes sociais será o par perfeito para uma amizade colorida. O casual vai entrar em cena. Para os comprometidos, a dica é animar a noite com filmes +18.

Câncer: As energias dos astros mostram que você terá boa sorte. Fique de olho nos sorteios e garanta logo uma fezinha. No trabalho, a confiança está com você. Mostre o seu lado prático, pois você terá de tirar leite de pedra. No campo amoroso, há sinal de que é hora de trocar informações mais íntimas. Ficar só no básico fará com que as coisas esfriem. Para quem ainda não tem uma costelinha, há sinal de crush chegando, mas é necessário ir à luta para conquistar.

Leão: Os astros indicam que boas energias estão chegando para estimular as suas melhores qualidades. É dia de brilhar. A vibe virá em boa hora para você não ceder ao perrengue passageiro. O lance é não parar de caminhar. No campo amoroso, a dica é sacar as armas da sedução, mas é necessário confiança para segurar o papo com o crush. Para os comprometidos, o amor está no ar e os pombinhos têm tudo para dar o próximo passo. É dia de se conectar.

Virgem: Os astros indicam que você estará com atenção total na área profissional. As novas experiências irão despertar em você a vontade de negócio próprio. Saiba administrar bem se for entrar nessa jornada. No campo amoroso, a dica é levar o par à loucura com atitudes inesperadas. Vale investir em um vinho mais caro para ajudar a relaxar nas preliminares. Para quem ainda está à procura de um crush, esteja certo da cantada para não passar vergonha.

Libra: As energias dos astros mostram que você estará com vibes positivas para manter o seu desempenho em relação às tarefas. No trabalho, você também não deixará a desejar e vai até conquistar novos contatos importantes. No campo amoroso, a dica é tomar cuidado com as emoções do par, pois podem estar a flor da pele e você não está percebendo. Não apague o fogo, jogue mais lenha. Safadinhos! Para os solteiros, a dica é investir mais na aparência e mudar os locais de rolês, pois há públicos mais interessantes.

Escorpião: Os astros indicam que as energias irão atrair boas surpresas para você. Essa vibe também influencia na área profissional, pois pode ser que novas portas se abram, mas será necessário coragem para encarar o desconhecido. No campo amoroso, se você já tiver feito muitas surpresas, segura a emoção e espera a atitude do par, pois isso dirá muita coisa. Para os solteiros que estão entrando na vibe pegação, a previsão é de sucesso com contatinhos. Vai com tudo!

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para uma manhã divertida e de muitos sorrisos. Essa vibe pode se estender para o resto do dia, mas depende de você. No campo amoroso, a dica é organizar uma noite safada com o par, em horário fora do comum. A atitude pode render uma noite de paixão e desejo. Para os solteiros, a dica é investir mais no autocuidado antes de sair à procura de um cush, principalmente quem está saindo de um relacionamento longo.

Capricórnio: Os astros avisam que as energias trabalham para você ficar atento. O seu radar estará ligado para pessoas falsas que estão te rondando, não tenha pena de descartar esse peso, principalmente na área profissional. No campo amoroso, a dica é passar mais tempo com o par se estiver longe demais, pois a distância pode abrir brechas para alguém disposto a cuidar dessa carência. Para os solteiros que estão há um tempo na seca, a dica é investir nos rolês com os amigos. Vai rolar faísca com alguém.

Aquário: As energias dos astros mostram que você estará com a criatividade sendo estimulada. Aproveite para anotar suas ideias, pois uma delas sairá do papel e pode trazer um bom retorno financeiro. No campo amoroso, a dica é se soltar mais na hora H. Não tenha medo de gemer e soltar o seu lado selvagem. Para os solteiros, haverá facilidade na sedução. Vai com tudo e não perca a oportunidade de engatar uma conversa com o crush.

Peixes: Os astros sinalizam para um período em que a comunicação estará sendo estimulada. Você vai se destacar e com isso pode atrair alguns olhares de inveja no trabalho, fique atento! No campo amoroso, a dica é ficar atento ao desinteresse do par, pois há sinal de quem tem outro (a) na jogada. Para os solteiros que estão há um tempo com as partes longe do sol, é hora de colocar o morango para respirar. Invista em novos contatinhos.