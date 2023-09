Leão: As chamas do amor estão acesas durante o jantar. Você é o prato principal.

Áries: As energias dos astros mostram que algumas mudanças positivas podem rolar na sua vida. Vale colocar em pauta os seus interesses financeiros. No campo amoroso, a dica é estimular o par com conversas divertidas e picantes. Nada melhor do que um vinho ou comida preferida para começar o date. Para os solteiros que ainda não tem um crush, o conselho é se soltar mais no rolê, pois alguém vai se sentir atraído.

Touro: Os astros indicam que vibes positivas irão te iluminar. Você estará com a mente mais ativa e seu lado prático estará com tudo. No campo amoroso, se o par estiver se isolando, a dica é demonstrar interesse com pequenos gestos como, por exemplo, um belo serviço de língua sem segundas intenções. Para os solteiros, a dica é se priorizar antes de começar a cair no campo da sedução.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você terá um dia muito produtivo. O céu manda um grande estímulo para você superar suas próprias expectativas. No campo amoroso, a dica é ficar atento, pois há sinal de que alguém tentará se jogar em cima do seu mozão. O inimigo é mais próximo do que imagina. Para os solteiros, a dica é segurar a emoção e focar apenas no prazer, pois há risco de criar sentimentos onde não há futuro.

Câncer: Os astros indicam que as energias trabalham para estimular o seu melhor lado. Você estará disposto a se arriscar e o seu jeito extrovertido será colocado para fora. No campo amoroso, a noite no rolê pode surpreender ou uma conversa com alguém que não esperava pode ficar mais picante. Esteja aberto às possibilidades. Para os comprometidos, a previsão é de brincadeira embaixo dos lençóis durante a madrugada. É dia de superar a posição "papai e mamãe".

Leão: As energias dos astros sinalizam para algumas tarefas extras. Então arregaça as mangas e foca nos compromissos. No campo amoroso, se pintar uma oportunidade de almoçar/jantar com o mozão, aproveite cada segundo. O prato principal será você. Para os solteiros, a dica é cair na pista e colocar o rostinho à mostra, pois só assim você irá atrair novos contatinhos.

Virgem: Os astros mostram que as luzes do céu brilham para você, te deixando muito alto astral e cheio de carisma, coisa que você já tem, lá no fundo, bem no fundo. No campo amoroso, você irá sentir ciúmes de alguém que não esperava. O seu coração de gelo vai derreter. Já para quem está de "casinho" há um tempo, a previsão é assumir o óbvio. Um compromisso vem aí.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará com uma obsessão forte. Você irá priorizar o campo dos negócios e isso pode te trazer bons resultados na área financeira. No campo amoroso, a dica é investir em novas brincadeiras na cama. Um clima à luz de velas pode acender as chamas que faltavam. Para os solteiros que estão à procura de um crush, a dica é comparecer aos rolês. Um (a) convidado (a) irá se sentir atraído por você.

Escorpião: Os astros sinalizam para boas energias da Lua em seu signo. Tudo indica que as coisas irão fluir sem "perrengue" para você. No campo amoroso, os sentimentos estarão à flor da pele pelo mozão. É dia de colocar lenha na fogueira. Para os solteiros que ainda estão com as portas fechadas para o amor, haverá desejo de sobra. Vale mandar um "oi sumido" para o contatinho.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você terá ótimas energias para te manter alto astral. No trabalho, cuidado para não descontar seu ódio nos colegas e mantenha a postura. No campo amoroso, as luzes do amor estão acesas para os pombinhos. A dica é surpreender o par com sexo em local invesperado. Para os solteiros que querem conquistar um crush, a dica é investir em novas táticas de sedução.

Capricórnio: Os astros sinalizam para um momento de atenção, pois o seu astral está sendo infernizado e isso pode trazer algumas tretas em sua direção, principalmente no trabalho. No campo amoroso, a dica é investir na conchinha com o par, pois vai rolar festa no edredom. Para os solteiros, a previsão é de uma noite cheia de novidades com novos crushes na parada. Treine suas cantadas.

Aquário: As energias dos astros mostram que você estará com o lado comunicativo sendo estimulado. No trabalho, você terá facilidade em se entender com os colegas e vai contribuir para o ambiente harmônico. No campo amoroso, o seu coração vai bater mais forte e à noite estará ofegante, safadinho. É dia de bate-bate com o mozão. Para os solteiros, a dica é investir mais nas cantadas. O bote certo vai garantir um contatinho fixo.

Peixes: Os astros indicam que você está recebendo as melhores vibes para ter um dia tranquilo. No trabalho, você irá se posicionar e não vai aceitar ser feito de burro de carga. No campo amoroso, as energias estimulam o lado sexual do casalzão. Vai rolar sexo selvagem. Para os solteiros que conseguirem conquistar o crush, a previsão é de amassos e beijos molhados.