Gêmeos: Use a lábia para conquistar seu amor.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com ótimas vibes na área financeira. Se estiver passando por um momento difícil, não desanime, pois recomeçar trará mais estabilidade. No campo amoroso, quem já estiver com a costelinha garantida, a dica é estimular o par com boas massagens e carícias sensuais.

Touro: Os astros sinalizam para boas vibrações na área das amizades. Você irá trocar ótimas ideias com os colegas e firmará belas parcerias. No campo amoroso, quem já tem seu pundinzinho a dica é estimular novas parcerias. Lembrando que uma mão lava a outra, vale variar entre a posição do canguru e o 69.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você fará novas escolhas sob livre e espontânea pressão. A vida vai te empurrar para novas experiências, então pense bem antes de dar o próximo passo. No campo amoroso, se já estiver com um crush à vista, use a lábia para conquistá-lo (a) e conseguir o que tanto deseja.

Câncer: Os astros mostram que as energias irão te favorecer da melhor forma. O seu lado esperto e extrovertido estão sendo estimulados. No campo amoroso, quem está à procura de uma nova brincadeira com o par, a dica é usar o "strip dado erótico", quem tirar toda a roupa do outro ganha.

Leão: As energias dos astros indicam que você precisa tomar as rédeas da sua vida. Comece a tomar decisões próprias e evite pedir tanta opinião, pois isso tira sua autonomia. No campo amoroso, quem já está com a carta na manga, a dica é atiçar o par com uma bela gastronomia na cama. Use bananas e leite condensado para dar um "boom" na criatividade.

Virgem: As coisas na sua vida logo irão voltar ao ritmo, a calma está sendo a sua melhor aliada. O lado observador também entra em cena. No campo amoroso, se estiver batendo bife com alguém que tanto gosta, não vai demorar muito para deixar tudo mais sério. Para quem está comprometido, a dica é parar de olhar a grama do vizinho e começar a cuidar da própria.

Libra: Os astros indicam que hoje o seu dia estará um pouco mais devagar. Talvez acabe aproveitando melhor o tempo se ficar em seu cantinho e dar um sono de beleza. No campo amoroso, uma date com o mozão fará esquentar as partes de baixo. Vai fundo! Os solteiros que estão na dúvida sobre um crush específico, saiba que pode até crescer para uma amizade colorida.

Escorpião: Hoje o dia pode acabar sendo agitado, Escorpião, principalmente se tiver que trabalhar e os compromissos do dia apertarem. No campo amoroso, se tiver que mudar algo, é bom agir o quanto antes para não perder o par. Para quem é comprometido, a noite reserva muito sedução e desejo.

Sagitário: As energias dos astros irão te contagiar hoje. Você estará muito comunicativo, o que não é surpresa para ninguém, e irá aproveitar o melhor que o dia permitir. No campo amoroso, o foguinho no rabo está aceso e a dica é experimentar a posição "carrinho de mão" com o crush ou o mozão.

Capricórnio: Os astros indicam que o dia será perfeito para você colocar as metas em dia. Se pintar uma folguinha, encontros com amigos ou família podem ser revigorantes. No campo amoroso, a parceria com o mozão será testada. A dica é resolver o problema com as armas que tem. Os solteiros que estão com pouca opção irão dançar conforme a música.

Aquário: Os astros sinalizam para um momento de promessas em sua vida. Você tem tudo para crescer, mas terá de ter paciência e persistir durante a caminhada. No campo amoroso, o dia promete muitos sorrisos com o par, mas a noite será para morder os lábios. Quem ainda está na carreira solo recebe energias do céu para encontrar um crush e jogar a cantada certa.

Peixes: Se você estiver com a folguinha programada, saiba que o dia será ótimo para novas aventuras. Conhecer lugares pode ser ótimo para você relaxar. No campo amoroso, nada de se isolar. E se for para ficar estressado, que seja fazendo bate-bate com o par.