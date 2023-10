Escorpião: No amor, a seca vem. Reclamar não vai te ajudar a afogar o ganso

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com foco total nas tarefas. As energias também te ajudam a dar um 'up' para organização das finanças. É hora de definir prioridades. No trabalho, não se acanhe muito, pois você pode precisar da ajuda dos colegas. No campo amoroso, a previsão é de desejos à flor da pele. Chupe uma bala de menta para dar um frescor durante as preliminares.

Touro: Os astros sinalizam para desafios chegando, mas as energias te darão força para enfrentar e vencer tudo. No trabalho, conte com boas trocas de ideias para melhorar o clima com os colegas. No campo amoroso, a dica é deixar as brigas de lado para aproveitar o mozão do jeito mais gostoso. Para os solteiros, a dica é usar a sensualidade ao seu favor. Se houver determinação, pode ser que role Ménage à trois.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará cercado por boas energias. Haverá uma pequena luta na semana, mas a vitória vai chegar. No trabalho, uma pequena tensão pode rolar. Cuidado para que as coisas não piorem. No campo amoroso, a previsão é melhorar o controle dos movimentos durante a brincadeira na cama. É hora de ter coordenação motora, rebola enquanto a mão faz outro movimento.

Câncer: Os astros sinalizam para um aumento na correria do dia a dia. A rotina vai exigir um pouco mais de você. No trabalho, fique atento, pois a demanda precisa estar impecável para evitar grandes dores de cabeça. No campo amoroso, a dica é escutar os gostos do par para poder sair da zona de conforto. Vai rolar bate-bate diferenciado. Para os solteiros que encontraram um crush, a dica é se dedicar ao serviço de língua. Alguém vai se viciar nesse detalhe.

Leão: As energias dos astros indicam que você estará mais reflexivo em relação às finanças. Gastos em excesso precisam ser controlados. No trabalho, deixe a conversa paralela de lado, pois pode pegar mal para a chefia. No campo amoroso, a dica é caprichar na massagem enquanto usa e abusa dos beijos no corpo do par. Para os solteiros, a dica é ir com calma na hora da sedução, ser emocionado (a) pode ser mal visto e gerar uma seca.

Virgem: Os astros sinalizam para momentos de prazer em casa. Pequenas conquistas trarão uma sensação de paz e renovo. No trabalho, continue se esforçando, pois vão rolar experiências marcantes. No campo amoroso, a previsão é de loucuras entre quatro paredes. Use o vibrador sutil para causar leves sensações nas preliminares. Para os solteiros, a conquista está garantida com uma bela cantada. Vá sem medo, mas verifique se há acompanhante para não se meter em uma enrascada.

Libra: As energias dos astros indicam que você precisa pegar leve consigo mesmo. Ultrapassar limites pode gerar consequências negativas em algumas situações. Nunca trabalhe mais do que deve para a vida não se tornar amarga. No campo amoroso, para quem já tem um par garantido, a dica é não esquecer do carinho na parte sensível entre as pernas.

Escorpião: Os astros indicam que você estará sob estresse. É bom cuidar da paz interior para a cabeça não ficar branca. No trabalho, evite falar no calor da raiva, pois isso pode gerar um clima de tensão e até perder pontos com os colegas. No campo amoroso, quem está na seca pode entrar num mar de mau humor. Reclamar não vai te ajudar a afogar o ganso. Para os solteiros que conseguirem um crush, a dica é se aquecer antes de ir para o encontro, pois pode ser que esteja enferrujado na hora H.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para mudanças de comportamento. No trabalho, você precisa se impor, pois tem alguém se fazendo de mochila nas suas costas. No campo amoroso, se o sexo estiver frio, é bom cuidar para não virar segunda opção. Ignorar não resolve nada. Para os solteiros, a previsão é de frango assado na hora de bater o bife entre quatro paredes.

Capricórnio: Os astros avisam que as energias trabalham para te manter de pé. A ajuda está a caminho para enfrentar o dia difícil. No trabalho, cuidado com o mal entendido, pois pode acabar sobrando para você. No campo amoroso, quem resolveu perdoar o chifre, precisa lidar com as más lembranças, pois a DR será certa. Para os solteiros, a dica é caprichar no visual, pois o rolê trará bons "peguetes".

Aquário: As energias dos astros sinalizam para um momento complicado para você, mas há sinal de que haverá uma luz no fim do túnel. Basta olhar por outra perspectiva. No trabalho, evite cuidar da demanda do colega, pois pode gerar hábitos ruins. No campo amoroso, a dica é entrar no clima do amor, para encontrar um par. Mas é necessário sair da zona de conforto. Para os comprometidos, a dica é levar novas alternativas para cama. Fio terra ou chuva dourada.

Peixes: Os astros indicam que as energias irão te ajudar a manter o bom humor e enfrentar o dia com determinação. No trabalho, esteja atento ao que a chefia diz, pois isso será crucial para o sucesso do seu projeto. No campo amoroso, a dica é explorar cada pedaço do corpo do par. Explore as “tetas”. Para os solteiros, a dica é não desistir do crush tão facilmente. Insista no convite, mas trabalhe para valer a pena.