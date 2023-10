Escorpião: No amor, o fogo está aceso. As chances de pular a cerca são grandes.

Áries: A semana começa para você com muitas energias ao seu favor. Você estará com todo gás para colocar os serviços em dia e correr atrás das suas responsabilidades no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de um novo atalho para o paraíso e as preliminares irão ganhar um novo rumo. Para os solteiros, é preciso criar coragem para chegar no crush, é bom começar com o contato visual.

Touro: Os astros indicam que você estará bem mais zen para encarar a correria que se inicia. Acordar cedo será ótimo para aproveitar o tempo antes de ir à luta. No campo amoroso, a previsão é de saudades apertando. Vai rolar sexo selvagem para apertar os laços. Segura a ansiedade para não brochar. Para os solteiros, a previsão é uma seca após o xaveco ruim.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que o seu espírito de aventura dará um "oi". A semana se inicia com vontade de tentar coisas novas. Pode até rolar um trabalho extra para ajudar na renda. No campo amoroso, a previsão é de DR com o mozão, vai faltar diálogo e pode ser que as ideias batem de frente. Para os solteiros, a previsão é de amizade colorida chegando para alegrar o dia.

Câncer: Os astros mostram que você irá viver um desafio em seu caminho na semana que se iniciar. Mas sem terror, pois você saberá o que fazer. No trabalho, cuidado total, pois alguém vai tentar puxar o seu tapete. No campo amoroso, sexo matinal será o gás que faltava para o dia ser mais leve. É bom cativar o par. Para os solteiros, a dica para chamar atenção do crush é trocar olhares e avançar no sinal verde sem medo para não estancar!

Leão: As energias dos astros sinalizam para mudanças no clima. O seu pensamento sobre algumas coisas irá mudar e você estará bem reflexivo. No trabalho, fique de olho na concorrência, pois virá em peso. No campo amoroso, a previsão é de climinha romântico com o par. O café da manhã começa na cama e não na mesa. Para os solteiros, a dica é xavecar ao máximo para também garantir a refeição.

Virgem: Os astros indicam que você deve tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca, pois a semana promete momentos de tensão na hora de se relacionar com pessoas. No trabalho, evite bater boca para não perder a razão. No campo amoroso, questões do coração estarão em alta e será bem delicado. A previsão é de sexo de despedida, seja para compromissados ou lance casual.

Libra: As energias dos astros sinalizam para um dia bem movimentado na área profissional. Continue focado pois a produtividade vai dobrar. Com a influência dos astros, a sua intuição estará com força total. No campo amoroso, a previsão é de uma mente safada pronta para inovar. Vai rolar show de máscara e coleira erótica. Para os solteiros que ainda estão na seca, o papo vai esquentar com alguém na internet. Não perca a chance de engatar um date.

Escorpião: Os astros mostram que você estará com a animação bem forte devido a influência das energias. Se rolar um novo projeto, você vai mergulhar de cabeça para ter bons resultados. No campo amoroso, a previsão é de foguinho aceso. As chances de pular a cerca estão grandes, mas é bom pensar se vale a pena. Para os solteiros, a previsão é de sexo casual com alguém de pegada forte. Só verifica se não está sendo feito (a) de amante, a menos que não ligue para isso.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você estará com a ansiedade um pouco em cena. Descontar em comprinhas pode deixar a conta no vermelho antes do prazo que estava previsto. No trabalho, um rolo vai cair em suas mãos, fique atento na hora de resolver. No campo amoroso, a previsão é de uma seca passageira devido ao cansaço. Mas pela manhã, surpreenda o par com um serviço de língua debaixo dos lençóis. Para os solteiros, o rolê será uma ótima alternativa para esbarrar no crush.

Capricórnio: Os astros sinalizam para uma semana se abrindo sem perrengue ou estresse. Tudo irá fluir no ritmo perfeito. No trabalho, alguém vai tentar pisar no seu calo, é bom driblar essa nuvem de energia ruim. No campo amoroso, a previsão é de clima quente com o par. Pernas irão tremer e não é de frio. Para os solteiros que estão com a lista de contatinhos cheia, a vontade de se amarrar vai chegar, mas pense bem antes de escolher.

Aquário: As energias dos astros mandam alerta para você. Cuidado com quem anda conversando e evite falar de sua vida, pois alguém vai fofocar pelas suas costas, principalmente no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de excitação após um sonho erótico. A barraca vai estar armada rapidinho. Para os solteiros, a conquista pode estar meio devagar, cuidado para não esbarrar no (a) ex.

Peixes: Os astros sinalizam para energias contagiantes. A sua luz estará forte e vai animar quem estiver ao seu redor. Um alerta se acende na área das amizades, tem coisas que não é bom misturar para não estragar a confiança. No campo amoroso, a previsão é de doses de conversas misturadas com pegação. Uma noite de vinho promete ser reveladora. Para os solteiros, a área da paquera vai ficar animada. Aproveite para firmar um novo casinho.