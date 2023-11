A carne é fraca. Vai rolar pegação com alguém que não podia.

Áries: As energias dos astros estarão fortes na área da criatividade. Conte com pelos estímulos para se destacar. No trabalho, esteja pronto para brilhar. No campo amoroso, a previsão é de uma noite regada de beijos molhados e safadezas no ouvido. Quem ainda não tem um par, joga o charme para garantir a conchinha neste "sextou".

Touro: Cuidado com os próximos passos que você for dar. As energias alertam para locais com espinhos, é bom analisar de longe para não dar tiro no escuro. No campo amoroso, a previsão é no estilo "um tapinha não dói". Vai rolar sexo selvagem com o par. Quem ainda está off na conquista, é bom se ligar pois a paquera está no sinal verde.

Gêmeos: Evite se basear nas opiniões alheias para decidir sobre assuntos importantes da vida. As melhores conquistas ocorrem no sigilo. No campo amoroso, há sinal de que a cama vai ranger. Quem estiver acompanhado terá uma noite de amor garantida neste "sextou".

Câncer: As energias dos astros mandam um alerta para a área das finanças. É bom segurar um pouco a grana para não ficar no vermelho nas festas de fim de ano. No campo amoroso, a previsão é de boas vibrações na área do flerte. Vai rolar química forte com alguém. Solteiros também podem sair da secura se derem o primeiro passo.

Leão: Os astros sinalizam para novas obsessões. Você estará no clima para novas direções e irá mudar a rotina. É hora de renovar as energias. No campo amoroso, a previsão é de vibes positivas em um reencontro. O clima será de matar saudades com uma bela noite de pegação. Solteiros, cuidado, pois há risco de tropeçar e cair no colo de um (a) ex.

Virgem: As energias dos astros mostram que você estará cercado de boas vibes. Seja na área pessoal ou profissional. Mantenha o seu desempenho e não relaxe diante das conquistas. No campo amoroso, a previsão é de uma nova experiência com alguém que irá cruzar o seu caminho. Vai dar match.

Libra: Os astros indicam que você precisa pegar leve com a cobrança. Ultrapassar os limites de maneira grosseira trará um grande peso. No campo amoroso, a previsão é de uma grande revelação no relacionamento. Se você muito procurar, algumas verdades virão à tona. Para os solteiros, vai rolar um lance proibido com alguém casado. Cuidado para não ser pego no pulo.

Escorpião: As energias dos astros irão garantir uma maré de boas vibes em seu signo. Algumas conquistas estão prontas para aparecer, mas você precisa enfrentar o desafio que está adiando. No campo amoroso, a previsão é sexo selvagem para queimar algumas calorias. Não esqueça de alongar antes de encontrar o crush.

Sagitário: O seu dia segue sendo protegido pelos astros. Nada irá te abalar e tudo ocorrerá nos conformes. Também há sinal de que você terá ótimas trocas de ideias com os amigos para você se incentivar. No campo amoroso, a previsão é de loucuras entre os lençóis com o par. Vai rolar 69 com uma visita no anel de ouro.

Capricórnio: O clima estará incrível na área das transformações. As energias estão estimulando o seu lado imprevisível e você irá mudar o rumo da noite pro dia. No campo amoroso, a previsão é de uma conversa picante antes de começar a pegação. A dica é brincar com dados eróticos para começar a brincadeira.

Aquário: As energias dos astros indicam que você estará com a sorte em alta. Não tenha medo de conhecer pessoas, pois há sinal de que uma parceria firme vem aí. No campo amoroso, a previsão é de uma noite quente. Você irá descobrir uma excitação por um (a) amigo (a) próximo e será recíproco.

Peixes: Os astros sinalizam para boas conversas com amigos ou família. Há sinal de que você precisa matar saudades de uma pessoa que antes era unha e carne com você. No campo amoroso, há sinal de que vai rolar uma pegação com alguém que não podia. A carne é fraca e deslizes acontecem.