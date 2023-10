Capricórnio: A paquera promete. Use os dedos do amor para surpreender.

Áries: Os astros estão com você, pequeno cristal. Com as energias te dando aquela força, você estará com boas vibrações na área dos negócios. Vai rolar grana extra. No campo amoroso, a dica para quem já tem um par é investir nas cantadas, pois o crush vai querer ser conquistado.

Touro: As energias dos astros mandam as melhores vibes para você dar conta das suas obrigações. Colocar as coisas em ordem vai te ajudar a ficar mais leve. No trabalho, evite muitas conversas paralelas, pois um (a) amigo (a) da onça está à espreita. No campo amoroso, a dica é se aproximar mais do par e mostrar interesse, pois as coisas podem esfriar muito rápido. Use e abuse da pegada forte.

Gêmeos: Tome cuidado, pequeno cristal, pois com a Lua infernizando o seu astral você pode ser pego por alguns desafios. No trabalho, há sinal de que você deve agir em sigilo. No campo amoroso, a dica para quem está com o par garantido é manter o lance debaixo das cobertas por enquanto. Aproveite e faça brincadeirinha por lá. Para os solteiros, a dica é começar comendo pelas beiradas.

Câncer: As energias dos astros indicam que você estará ainda mais inspirada. Após um tempo difícil, você irá colher os frutos do seu esforço. No trabalho, uma amizade vai se formar, mas é bom não se envolver muito. No campo amoroso, as energias garantem uma noite de prazer. Quem ainda está só, a hora de lançar a cantada para o crush é essa!

Leão: Os astros mostram que as energias irão colocar sua confiança em cena, Leão. Você estará disposto a se esforçar em dobro para cuidar das suas tarefas em casa e das suas obrigações no trabalho. No campo amoroso, segure o temperamento. Uma briga por ciúmes pode ser evitada. Para os solteiros, as energias estão boas na paquera. Uma ajudinha dos amigos cupidos vai valer muito a pena. É hora de sair a seca!

Virgem: As energias dos astros indicam que você estará com suas habilidades de criação com força total. Essa qualidade virá em boa hora no trabalho. No campo amoroso, a dica para levar o par à loucura é deixá-lo livre na hora do vapo vapo. Apenas aprecie. Para os solteiros, a previsão é de troca de olhares com alguém marcante. A iniciativa tem que ser sua!

Libra: Os astros indicam que você estará pronto para a batalha. A sua intuição vai te ajudar a escolher o melhor caminho. No trabalho, analise bem antes de seguir em frente para mostrar o seu diferencial. No campo amoroso, a dica para surpreender o par é aproveitar o cantinho escuro para dar uns pegas. Algo vai ficar rígido. Para os solteiros, as energias estão fortes na sedução. Capriche no visual e invista no rolê, pois você vai voltar acompanhado.

Escorpião: As energias dos astros sinalizam para boas vibes na área da comunicação. A sua facilidade para lidar com pessoas estará com tudo. Essa habilidade será o seu brilho no trabalho. No campo amoroso, a dica é ficar de olho na carona do par, pois alguém está com segundas intenções. Para os solteiros, seduzir não vai precisar de esforço. A lista de contatinhos vai ser atualizada.

Sagitário: Os astros indicam que com a sua determinação, energias positivas na área financeira serão atraídas. Um prêmio vem aí. No trabalho, cuidado para não ser transparente demais para não acabar agindo com grosseria. No campo amoroso, se você tem interesse apenas em dar uns pegas, evite demonstrar qualquer tipo de compromisso. Para os comprometidos, fique de olho nas saidinhas do mozão, pois há sinal de chifre queimando.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam para uma mente cheia de boas ideias. Você vai acordar com a obsessão em alta. No trabalho, liga o radar para os invejosos e é bom evitar ficar perto. No campo amoroso, quem conseguir conquistar o par, a dica é usar os dedos do amor para causar arrepios. Vai rolar gemido sincero.

Aquário: Os astros irão colaborar para te manter à disposição hoje. As energias irão te fortalecer e te manter no pique, principalmente na área profissional. No campo amoroso, a dica para quem conseguir garantir a conchinha é fazer um serviço completo. Vai rolar lambida no anel de ouro. A secura passa longe.

Peixes: As energias dos astros mostram que o seu lado prático estará sendo influenciado. Com isso, o seu desempenho será notável nos projetos pessoais e no trabalho. No campo amoroso, se estiver à procura de um par, a dica é abrir os olhos, pois tem alguém perto de você dando sopa. Para os comprometidos, a previsão é de festinha no apê. Vai rolar sobremesa na cama.