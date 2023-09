Capricórnio: No amor, haverá sinal verde do crush. Vai ter aventura entre quatro paredes.

Áries: As energias dos astros sinalizam para bons estímulos em seu signo. A semana será uma caixinha de surpresas e você irá descobrir muita coisa sobre si mesmo. No trabalho, é bom analisar bem tudo o que tem para fazer, pois coisas sérias entrarão na sua responsabilidade. No campo amoroso, você está brilhante no campo da paquera. A sensualidade será o seu ponto forte.

Touro: Os astros indicam que você estará animado e com facilidade na hora de lidar com pessoas, principalmente no trabalho. No campo amoroso, o seu lado persuasivo está com tudo. Há sinal de que você irá atrair mesmo não querendo. Essa onda de positividade trará bons momentos entre quatro paredes.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que o lado profissional será estimulado. Cuide para se organizar e priorizar as suas metas, pois o crescimento só acontece com um pouco de esforço. No campo amoroso, a previsão é de muita pegação entre quatro paredes, mas é necessário usar a lábia para convencer o par. O cansaço pode atrapalhar um pouco as coisas.

Câncer: Os astros indicam que você recebe energias positivas para aproveitar um dia tranquilex. No trabalho, pode ser que haja um pequeno estresse, mas será passageiro. No campo amoroso, as energias mandam as melhores vibes para a área do amor. Tudo indica que o coração vai bater mais forte por alguém, mas será necessário mexer os pauzinhos. Para os comprometidos, a previsão é de sequência de ploc ploc. Vocês são uns safados!

Leão: As energias dos astros sinalizam para um período difícil que está vindo. A dor de cabeça pode ser em casa ou no trabalho, então esteja preparado e não se entregue ao problema! No campo amoroso, as vibes são de troca de carícias. É dia de usar a lábia para conquistar o crush. Comprometidos que já estão com a costelinha irão aproveitar o melhor do ninho de amor.

Virgem: Os astros mandam energias que influenciam a sua lábia, coisa que você já tem de sobra. Será difícil contextualizar contra seus argumentos e essa facilidade abrirá portas para ótimas oportunidades. No campo amoroso, as energias avisam que você estará brilhante na sedução, mas pode ser que a sua mente ainda esteja presa a alguém que te marcou. Ai ai ai, que os astros te ajudem.

Libra: As energias dos astros avisam que você terá de ter muito autocontrole, pois algo irá testar a sua paciência. Tenha cuidado para não descontar suas frustrações em quem não tem nada haver. No campo amoroso, as vibes são de sexo quente e frutinha na boca. Uh lá lá, o romance está no ar. Para quem ainda não tem o seu 'bumbum de almofada', a dica é arriscar com a pessoa que não estava dando atenção. Você irá se surpreender.

Escorpião: Os astros mostram que as estrelas estão brilhando em seu astral. Aproveite essa luz para cativar quem estiver ao seu redor e busque manter a sua linha de produção no trabalho. No campo amoroso, a dica é ter paciência se estiver trocando mensagens com alguém que tanto deseja, pois há sinal de que o crush ainda não esteja pronto para um lance. Para os comprometidos, a previsão é de 'nheco nheco' só para relaxar. Viva o sexo!

Sagitário: As energias dos astros indicam que você terá de manter a calma para não fazer um furacão em copo d'água. No trabalho, perrengues irão surgir, mas se você focar na solução logo esse estresse será enviado para o espaço. No campo amoroso, evite brincar com questões sentimentais do par, pois isso pode gerar uma seca no relacionamento. Para os solteiros, a dica é ter jogo de cintura para levar o crush no papo. Lance um convite irrecusável.

Capricórnio: Os astros estão te influenciando com boas energias positivas, principalmente na área das realizações. Foque nas tarefas pendentes, pois a organização será ponto positivo na harmonia da vida. No campo amoroso, a previsão é de chaveco bem dado. Você terá sinal verde com o crush e pode até rolar um 'ploc ploc' entre quatro paredes. Para os comprometidos, a dica é levar o par para uma noite diferenciada. O provoque com um modelito ousado.

Aquário: As energias dos astros indicam que você terá uma grande movimentação pela manhã. Alguns afazeres precisam ter prioridade. No trabalho, dê tudo de si, pois você irá se destacar e não é pouco. Pode até rolar novo cargo. No campo amoroso, a dica é dar atenção total para a área erógena do par. É dia de conhecer um ao outro. Para os solteiros que ainda estão sem um crush, a vida é curta demais para ficar preso em uma bolha. É hora de cair em campo e jogar charme na pessoa que está secando.

Peixes: Os astros avisam que você terá oportunidades positivas. Não tenha medo de arriscar e explorar o desconhecido. Essa vibe irá despertar novos conhecimentos em você. No campo amoroso, a dica é levar o par à loucura com uma brincadeira de vendas e língua. Vai rolar muito arrepio. Para os solteiros que estão à procura de um amor, a dica é explorar mais as redes sociais e expor o seu melhor ângulo.