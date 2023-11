Câncer: Vai rolar pegada forte com alguém que você já conhece.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com ótimas previsões para a "área das transformações". Haverá uma onda de mudanças na área das amizades e alguns ciclos irão se quebrar. No trabalho, é hora de vestir a farda e focar mais no seu plano. No campo amoroso, você irá priorizar quem veio para somar. A sua paciência estará bem pouca para "mi mi mi". Para os solteiros, a previsão é uma troca de contatinhos, você vai dividir o crush com um amigo.

Touro: Os astros mostram que você precisa pegar leve nos afazeres. Se atolar em trabalho e se fechar para o mundo não é uma solução. No serviço, você estará de "poucos amigos" após uma situação desagradável. No campo amoroso, a previsão é de novas metas para mudar a relação. Também vai rolar cafuné, mas com a língua. Para os solteiros, a dica é manter as opções em aberto na paquera.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que uma nuvem de calmaria virá para te desacelerar. Se rolar uma folga neste fim de semana, o melhor a se fazer é uma pequena viagem longe de tecnologia. No campo amoroso, a previsão é de novidades chegando. Pode ser que um relacionamento aberto seja considerado. Para os solteiros, as energias vibram na área da paquera. Vai rolar novos dates.

Câncer: Os astros mostram que você irá receber as melhores vibes que garantem a diversão no fim de semana. Aproveite para rever as tarefas que estavam acumuladas. No campo amoroso, a previsão é de posições desafiadoras. A dica é experimentar a posição “união do lótus”. Para os solteiros, vai rolar uma pegada forte com alguém que já conhece.

Leão: As energias dos astros indicam que você estará com tudo em cima. Os estímulos manterão o seu alto-astral. Também há ótimas previsões para a área da curiosidade. Um passeio em local diferente fará bem. No campo amoroso, a previsão é de altas aventuras. Vai rolar química forte com alguém do rolê e o sexo é certo.

Virgem: Os astros mostram que as vibes estão meio devagar na área da produtividade. Se estiver de folga, você não sentirá a mínima vontade de ocupar com coisas do trabalho. No campo amoroso, a previsão é de sexo diferenciado com uma pessoa que veio para ficar. Comprometidos correm risco de trocar de mozão, mesmo que não seja de forma amigável.

Libra: As energias sinalizam para um momento preguiça que vai ficar “on” nesse fim de semana. Tirar um tempo para si será ótimo para recarregar as energias. No campo amoroso, quem está com a companhia garantida, a dica é grudar no corpinho do par e esquecer o resto. Vai rolar sábado de sexo.

Escorpião: Os astros mostram que você estará com pouco saco para “mi mi mi” hoje. Se tiver que trabalhar no fim de semana, o seu mau humor estará no nível máximo. No campo amoroso, o corpinho do par será seu refúgio para relaxar. Vai rola sexo selvagem para extravazar. Solteiros irão dar um show de sedução e não vão passar seca.

Sagitário: Com o seu astral sendo infernizado, as energias mostram que você terá um pico de desmotivação. Mas relaxa, pois à tarde essa maré de coisa ruim irá sumir. No campo amoroso, cuidado para não descontar as frustrações no par. Haverá um pedido de desculpas com a língua nas partes do mozão. Para os solteiros, a previsão é de sucesso com os contatinhos. Vai rolar reencontro com os pegas das antigas.

Capricórnio: As energias dos astros irão influenciar o seu melhor lado. Aproveite para inovar e colocar em prática os projetos pessoais que estavam travados. No campo amoroso, a previsão é bate-bate nervoso com o par. A prática levará à perfeição. Para quem está na pedra, a dica é atirar para lados ainda não explorados. Vai rolar pegação com alguém do sexo oposto.

Aquário: Os astros mostram que você precisa relaxar mais a mente, pois os limites estão prestes a serem extrapolados. Reserve um tempo para o autocuidado e evite pensar demais na opinião alheia. No campo amoroso, a previsão é de sexo à luz do luar. Compre logo a barraca para o passeio. Para os solteiros, a pegação vai estar em alta. A seca passa longe.

Peixes: As energias dos astros sinalizam para novos gostos chegando. Você sentirá sede de novas descobertas e pode até embarcar em uma aventura em outra cidade. No campo amoroso, a previsão é de um novo crush à vista. Comprometidos que estão na relação tediosa irão encontrar alguém com gostos parecidos. É tempo de mudança.