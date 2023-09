Áries: No amor, o clima será propício para brincar de pega-pega.

Áries: As energias dos astros indicam que você terá energia de sobra para adiantar os afazeres domésticos. Há sinal de que é uma boa hora de se livrar de todo o entulho, e não estamos apenas falando de objetos. No campo amoroso, as energias garantem um momento propício para brincar de "pega-pega". Para os solteiros, a paquera pode estar um pouco devagar. Vale tentar um contatinho das antigas.

Touro: Os astros indicam que você estará no ritmo do trabalho duro. As energias são positivas no campo das amizades e pode até rolar uma festinha. Se tiver que fazer extra no trabalho, não desista do rolê. No campo amoroso, a previsão é de excitação em alta. Vai rolar amassos no escurinho. Para os solteiros, a dica é ser autêntico e mostrar o lado divertido. O crush vai ficar caidinho pelos encantos.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para um dia livre de estresses. Aproveite para manter também o autocuidado e invista na saúde. Vale treinar na academia ou fazer uma caminhada. No campo amoroso, a previsão é momentos safados durante a conversa para matar a saudade. Vai rolar surpresinha com vendas e calda de chocolate. Solteiros também podem garantir a diversão se darem o primeiro passo com o crush.

Câncer: Os astros indicam que você recebe ótimas vibes para começar o dia bem. Há sinal de que o sono precisa ser priorizado, pois o corpo precisa de atenção. No trabalho, você irá manter o nível de produção mesmo que o tempo seja difícil. Foque no que é bom. No campo amoroso, quem estiver à procura de um amor, lembre-se de não aceitar qualquer coisa e investigar a fundo antes de se envolver. O sexo selvagem precisa ser seguro. Para os comprometidos, a previsão é de uma conversa séria para desvendar segredos. Vai rolar ploc ploc com diálogo picante.

Leão: As energias dos astros mostram que você estará com a competitividade ligada. Cuidado para não levar a sério demais e acabar gerando um desentendimento. No campo amoroso, a dica é investir em brincadeiras diferenciadas para atiçar o par. Vale usar a pena erótica para causar arrepios. Para os solteiros que procuram um crush, a dica é ficar de olho nos convidados para rolê, pois alguém vai se interessar por você.

Virgem: Os astros mandam ótimas vibes para você levar o dia. Mas talvez haja pouca disposição para lidar com tantos afazeres, então priorize o mais importante. No campo amoroso, a vibe "amorzinho" vai enjoar, invista em em uma pegada mais selvagem para deixar o par de boca aberta. Solteiros também irão se dar bem na conquista. Vai com tudo.

Libra: As energias dos astros sinalizam para um dia cheio de surpresas. Também pode rolar tretas com alguém que não gosta muito no trabalho. Só cuidado para não perder a razão. No campo amoroso, a dica é evitar DRs com o par, pois isso pode gerar uma seca na relação. Para os solteiros, cuidado com quem escolher para 'sexar', pois há sinal de gente comprometida que irá se aproveitar de você, a menos que queira ser usado.

Escorpião: Os astros mostram que as energias irão iluminar o seu caminho. Aproveite para buscar novas metas e aumentar sua rede de contatos. No campo amoroso, controle mais sua possessividade, pois o par pode se sentir sufocado e acabar se afastando. Para os solteiros que estão à procura de um crush, a dica é incorporar o cara de pau e dar logo uma cantada.

Sagitário: As energias do céu irão estimular o seu lado mais prático. Você terá grande apoio dos astros para se manter alto astral. No trabalho, o seu espírito de liderança estará contudo, pois se essa não for sua função, pode ser que pague de chato (a). No campo amoroso, solteiros estarão ligando o botão da pegação. "Caiu na rede é peixe".

Capricórnio: Os astros indicam que as energias trabalham para estimular o lado financeiro da sua vida. Vale aproveitar este momento para iniciar de uma vez o pé de meia que tanto vem adiando. No campo amoroso, a dica é pegar leve nos ciúmes e investir nas armas da sedução. Dormir pelado pode ser uma grande iniciativa. Para os solteiros, a dica é ficar ligado, pois o crush pode finalmente dar o sinal verde. Se vacilar o urubu come!

Aquário: As energias dos astros mandam as melhores vibes para você. Mantenha o ritmo e não desista, pois há sinal de que você vai começar a colher os frutos do seu esforço. No campo amoroso, se sentir que está levando o relacionamento nas costas, converse com o mozão e coloque de vez as cartas na mesa. Para os solteiros que estão na luta para encontrar uma costelinha, a dica é deixar acontecer naturalmente. Se não rolar, é "thank you, next".

Peixes: Os astros sinalizam para um dia um pouco corrido. Pode ser que algumas urgências te façam acordar um pouquinho mais cedo. Mais vai ajudar a prolongar o dia. No trabalho, se estiver com pendências acumulando, é melhor se livrar disso logo, pode ser que dê ruim. No campo amoroso, a dica é investir no diálogo transparente antes de cair de boca no morango. Para os comprometidos, a dica é melhorar o desempenho na cama. Vale pegar pesado no treino de pernas!