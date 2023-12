‘Fazendo Arte’ recebe o cantor e compositor Carlos Batata; assista

Em mais uma edição do ‘Fazendo Arte' de hoje (15), o jornalista Humberto Amorim recebe o cantor e compositor Carlos Batata para falar sobre a realização de shows inclusivos em grandes eventos. O evento contará com a participação de pessoas com deficiência (PCD) e terá o apoio da Apadam (Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas), Pestalozzi e Apae.