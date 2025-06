Banzeiro dos Famosos: Ruivinha de Marte lança videoclipe com MC Livinho; Veja

No, os apresentadorestrazem os principais destaques do mundo da música e do entretenimento.

A cantora Ruivinha de Marte está vivendo um momento especial em sua carreira. Ela viajou para São Paulo para gravar o videoclipe da nova faixa "Sem Chantagem", ao lado de MC Livinho. A música traz uma mensagem de empoderamento e celebração da nova fase da artista.

Enquanto isso, a influenciadora Isabelle Nogueira conquistou uma vitória judicial após ataques que sofreu na internet relacionados ao fim de seu noivado com Matteus Amaral. A Justiça determinou que a empresa Meta forneça dados dos responsáveis pelos perfis que divulgaram acusações contra a ex-BBB.

Na capital amazonense, o Arraial do CSU retornou com sua 43ª edição, trazendo cultura e gastronomia junina para a população. A festa acontece no CSU Parque 10, com entrada gratuita e diversas atrações até 6 de julho.

Já na televisão, Vale Tudo apresenta uma reviravolta na trama: Leila (Carolina Dieckmann) decide terminar seu relacionamento com Renato (João Vicente de Castro) e se aproxima de Marco Aurélio (Alexandre Nero). O novo romance promete mudanças significativas na história.

Acompanhe os detalhes e fique por dentro de todas as novidades!