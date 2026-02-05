Starlink impulsiona crescimento da SpaceX com potencial telefone e mais serviços de internet





WASHINGTON, 5 Fev (Reuters) - Com a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX prevista para este ano, a empresa tem planos para seu negócio Starlink, que gera receita e pode expandir seu alcance para novos mercados, incluindo um telefone Starlink, internet direta para dispositivos e um serviço de rastreamento espacial, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A estrela do império de Elon Musk, a SpaceX está se expandindo rapidamente com sua veloz linha de produção de satélites com a Starlink e seus foguetes reutilizáveis. Essas duas forças ajudariam a concretizar os planos de Musk de construir centros de dados que orbitam a Terra, uma aposta cara que sustenta a fusão recentemente anunciada da SpaceX com a xAI.

Os planos incluem a criação de um dispositivo móvel conectado à sua constelação de internet via satélite Starlink que poderia rivalizar com os smartphones, de acordo com três fontes familiarizadas com os planos.

Os detalhes sobre o design do dispositivo ou quando Musk planeja desenvolver o produto não são claros. Nos últimos anos, a Starlink tem trabalhado com a T-Mobile para levar a internet Starlink diretamente para os telefones celulares dessa rede, um esforço diferente da SpaceX produzir um telefone por conta própria.

A empresa de satélites e foguetes de Musk tem planos para telefones celulares há anos, segundo as fontes. Respondendo na semana passada a um usuário do X que especulava sobre um hipotético telefone Starlink, o CEO da SpaceX disse: "Não está fora de questão em algum momento".

"Seria um dispositivo muito diferente dos telefones atuais', disse Musk. "Otimizado exclusivamente para executar redes neurais com desempenho/watt máximo", referindo-se ao hardware de computação semelhante ao cérebro por trás da inteligência artificial.

O Starlink é uma fonte de lucro vital para a SpaceX. No ano passado, a empresa gerou cerca de US$8 bilhões em lucro sobre uma receita de US$15 bilhões a US$16 bilhões, disseram duas pessoas familiarizadas com os resultados da empresa, com o Starlink como o principal impulsionador da receita, respondendo por cerca de 50% a 80% do total.

O maior investimento da SpaceX até agora na área de comunicações celulares ocorreu no ano passado, com a compra de US$19,6 bilhões em espectro de satélite da EchoStar. Embora alguns vejam isso como uma ameaça para operadoras de redes móveis (MNOs), como Verizon e AT&T, a SpaceX até agora se posicionou como complementar a essas redes.

(Reportagem de Joey Roulette)