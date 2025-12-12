Justiça dos EUA aprova plano de recuperação da Azul





NOVA YORK/SÃO PAULO, 12 Dez (Reuters) - Um juiz dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira a reestruturação da dívida da Azul, permitindo que a companhia aérea reduza mais de US$2 bilhões em dívidas e capte recursos por meio de uma nova oferta de direitos de subscrição de ações e investimento da American Airlines e da United Airlines.

O juiz norte-americano, Sean Lane, aprovou o plano de recuperação judicial da Azul em uma audiência em White Plains, Nova York.

A Azul entrou com pedido de recuperação judicial em Nova York em maio. O plano converte grande parte da dívida pré-existente em ações e permite que a empresa capte recursos com a venda de novos papéis.

Como parte do processo de recuperação judicial, a United e a American vão investir até US$300 milhões em ações da Azul.]

O presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, afirmou que a companhia "fica numa situação muito mais leve" com a aprovação do plano pela justiça norte-americana.

"Nossa ideia era para (a Azul sair do processo) com alavancagem de três vezes, mas vamos sair com uma alavancagem de 2,5 vezes", disse o executivo em entrevista à Reuters.

"Tem duas coisas que são fundamentais para nós. Primeiro, nossa dívida está baixando 60% e nossos juros ao ano estão baixando mais ou menos US$200 milhões ao ano. Então a dívida cai, o juro cai junto. Além disso, a nossa dívida do aluguel de aeronaves também está caindo. E está caindo 28%."

"Eu estou voando mais ou menos a mesma frota...mas eu estou pagando US$300 milhões a menos ao ano com isso. Então esse é o benefício que o processo do Chapter 11 traz."

(Por Dietrich Knauth e Gabriel Araujo)