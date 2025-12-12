Engie Brasil Energia autoriza análise e estudos para transferência de ações da Jirau





SÃO PAULO, 12 Dez (Reuters) - A Engie Brasil Energia informou nesta sexta-feira que o conselho de administração da companhia autorizou a adoção das providências necessárias à análise e estudos de viabilidade para transferência da totalidade das ações de emissão da Jirau Energia, segundo fato relevante.

O conselho também autorizou a instalação de Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas, para assessorar nas análises e emitir recomendações sobre as possíveis estruturas para implementação da operação, disse a empresa.

Também nesta sexta-feira, a Engie Brasil Energia anunciou que aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante de R$100 milhões, equivalente a R$0,088 por ação.

(Por Igor Sodré)