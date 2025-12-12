B3 divulga projeções para 2026





SÃO PAULO, 12 Dez (Reuters) - A B3 divulgou nesta sexta-feira suas projeções para 2026 nas quais prevê Capex entre R$260 milhões e R$350 milhões, acima da faixa de R$240 e R$330 milhões de 2025, segundo fato relevante.

Em relação às despesas ajustadas, a empresa projeta entre R$2,4 bilhões e R$2,6 bilhões para o ano que vem, acima da faixa de R$2,26 bilhões e R$2,45 bilhões de 2025.

Para os desembolsos totais, a projeção da B3 para 2026 é de R$3,17 bilhões a R$3,61 bilhões. Em 2025, a projeção era de R$2,84 bilhões e R$3,22 bilhões.

(Por Igor Sodré)