EUA oferecem "zona econômica livre" no leste se Ucrânia ceder Donbas, diz Zelenskiy

KIEV, 11 Dez (Reuters) - A Ucrânia apresentou aos Estados Unidos uma estrutura revisada de 20 pontos para acabar com a guerra com a Rússia, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy nesta quinta-feira, acrescentando que a questão da cessão de território continua sendo um dos principais pontos de atrito nas negociações.

Falando a repórteres em Kiev, Zelenskiy disse que os EUA estão oferecendo como compromisso a criação de uma "zona econômica livre" nas partes controladas pela Ucrânia no leste de Donbas, que a Rússia exigiu que a Ucrânia cedesse.

"Eles veem isso como uma retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk, e o compromisso é supostamente que as tropas russas não entrarão nessa parte da região de Donetsk. Eles não sabem quem governará esse território", disse ele, acrescentando que a Rússia está se referindo a ele como uma "zona desmilitarizada".

No entanto, Zelenskiy disse que ainda não havia um entendimento comum sobre a questão dessa terra e que os ucranianos deveriam votar sobre qualquer concessão territorial em um referendo.

Kiev, na última rodada de diplomacia frenética, está tentando equilibrar um plano de 28 pontos apoiado pelos EUA, cuja versão original foi vista como muito favorável a Moscou.

Zelenskiy acrescentou que a retirada da Rússia de trechos de terra nas regiões nordeste de Kharkiv e Sumy, bem como na região sudeste de Dnipropetrovsk, faz parte da discussão.

As linhas de contato nas regiões sulinas parcialmente ocupadas de Zaporizhzhia e Kherson seriam congeladas onde estão, acrescentou.

Os EUA também ofereceram uma possível governança conjunta da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior instalação desse tipo na Europa e atualmente ocupada pela Rússia, que deseja manter a estação sob seu próprio controle.

PRESSÃO PARA GARANTIR A PAZ

A Ucrânia está sob crescente pressão dos EUA para garantir rapidamente um acordo com a Rússia, que intensificou os avanços na linha de frente nos últimos meses e renovou os ataques maciços à infraestrutura de energia ucraniana.

Zelenskiy, após relatos de que o presidente Donald Trump havia estabelecido o prazo do Natal para que a Ucrânia aceitasse a proposta de paz, disse que Washington não havia dado a Kiev um cronograma rígido.

"Acho que eles realmente queriam, ou talvez ainda queiram, ter um entendimento completo de onde estamos com esse acordo até o Natal", disse ele.

Além de uma estrutura de 20 pontos, o plano geral de paz incluirá documentos separados sobre garantias de segurança, para evitar que a Rússia ataque novamente, e sobre a reconstrução das cidades ucranianas atingidas pela guerra.

A Ucrânia, que diz ter sido decepcionada por garantias de segurança anteriores de aliados, insiste que as garantias sejam ratificadas no Parlamento.

Zelenskiy disse nesta quinta-feira que teve uma discussão "aprofundada" sobre o assunto com o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff.

Kiev também quer manter um Exército forte após o fim dos combates, e Zelenskiy disse que o último esboço da proposta o coloca em 800.000 -- mais do que em uma estrutura inicial.