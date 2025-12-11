Realização de eleições na Ucrânia exige um cessar-fogo, diz Zelenskiy





KIEV, 11 Dez (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que a realização de eleições na Ucrânia em tempo de guerra exigiria um cessar-fogo.

"Deve haver um cessar-fogo -- pelo menos enquanto durar o processo eleitoral e a votação. Isso é o que precisa ser discutido. Falando francamente, aqui na Ucrânia, acreditamos que os Estados Unidos deveriam conversar com o lado russo sobre isso", disse ele em uma reunião do grupo de nações "coalizão dos dispostos".

As eleições em tempo de guerra são proibidas por lei, mas Zelenskiy, cujo mandato expirou no ano passado, está enfrentando uma pressão renovada do presidente dos EUA, Donald Trump, para realizar uma votação.

(Reportagem de Yuliia Dysa)