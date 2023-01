‘Zinho’, marido de Mirella Santos, curte post de Bolsonaro e web reage

Gabriel Farias, conhecido como Zinho, marido de Mirella Santos, uma das ‘Gêmeas Lacração’, está nos assuntos mais comentados nesta segunda-feira (9) após curtir postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O surfista curtiu a postagem em que Bolsonaro comenta sobre os atos terroristas em Brasília, que ocorreram na tarde deste domingo (8). O jovem também é segue o ex-presidente no Instagram.

Alguns fãs de Mirella, que não sabiam do posicionamento político do jovem, estão desapontados com o surfista. Os dois se casaram em agosto de 2021 com uma cerimônia intimista.

não me surpreende esse "posicionamento" do zinho no post do bolsonaro, esse trabuco nunca me enganou. só fico puta porque ele apoiar esse absurdo só vai queimar a imagem das meninas, principalmente da mi (se é que não apoiam também pic.twitter.com/3rbYqCVyam — thauane (@billienasty) January 9, 2023

o zinho ser bolsonarista eu já sabia, mas agora as meninas eu não aceito, eu espero de verdade não descobrir que elas apoiam tal atrocidade que é o desgoverno bolson4ro juro eu não suportaria tal baque pic.twitter.com/ptnpQ4YNkk — wesleu (@pohawesleyp) January 9, 2023

morrendo que tão descobrindo hoje que o Zinho é bolsominion kkkk sendo que ele fez até vídeo dizendo que não iria se calar na época das eleições pic.twitter.com/O1gFHAu51J — (@gislaynycrf) January 9, 2023

Gente vocês descobrindo hoje que o Zinho apoia o Bolsonaro sendo que ele é amigo de Medina, segue o ex-presidente, é evangélico da Bola de Neve, teve uma péssima reação quando viu a Melanie de turbante, mal conversa com André, detonava a esquerda… Não sei qual é a novidade — Bre (@brenacomenta) January 9, 2023