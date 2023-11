Zilu se pronuncia após ataques de fake criado por Graciele Lacerda: 'quem não supera é ela'

Graciele, que disse que vai se pronunciar quando for 'o momento certo' e até agora não negou ser a dona do perfil, comentou no post de um perfil que fez uma publicação sobre o assunto: "Eita! Deixa o povo falar. Está ficando cada vez melhor".

Nesta terça, Leo Dias revelou que foi comprovado que Graciele Lacerda é a dona do perfil fake usado para atacar os filhos de Zezé, especialmente Wanessa Camargo, e também Zilu, além da nora do sertanejo, Amabylle Eiroá, que foi quem trouxe o caso à tona e reuniu um dossiê contra Lacerda.

Zilu Camargo se manifestou nesta terça-feira (31) sobre Graciele Lacerda ter criado um perfil fake no Instagram para atacar alguns membros da família de Zezé Di Camargo, entre eles a ex-mulher do cantor.

