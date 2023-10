Vídeo mostra Graciele Lacerda logada em perfil fake que atacava família de Zezé Di Camargo

FAMOSOS: Léo Dias divulga vídeo que mostra Graciele Lacerda, namorada de Zezé Di Camargo, logada em perfil falso que atacava filhas e ex-esposa do cantor. pic.twitter.com/I0G3fTpgIJ — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2023

Um vídeo divulgado por Leo Dias mostra Graciele Lacerda usando o celular enquanto estava logada no perfil "@prisciladantas568", um fake utilizado para atacar vários membros da família de Zezé Di Camargo, especialmente todos os filhos do sertanejo.

No vídeo, Graciele aparece prestes a postar uma foto em seu perfil oficial, dando o close no seu celular, é possível ver que o perfil fake também aparece entre as contas que ela estava logada. Leo Dias também divulgou os prints que mostram o perfil fazendo comentários nos perfis de Zilu Camargo e das filhas de Zezé, Wanessa e Camila.



​Toda essa situação se tornou pública após uma das atacadas pelo perfil, Amabylle, esposa do filho do cantor, Igor, ter exposto Graciele pelos ataques no perfil fake. Foi a arquiteta quem reuniu as provas e as apresentou ao marido Igor e à cunhada, Wanessa.

Entre os ataques, o perfil acusa Wanessa Camargo de ter reencontrado Dado Dolabella enquanto ainda estava casada com Marcus Buaiz. Ela também defende a si mesma da acusação de ter sido amante de Zezé, e ainda ri de um comentário que dizia que Zilu "dança igual à qualquer idosa da sua idade".