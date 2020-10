Xuxa detona Sikêra Jr após ataques: ‘mistura de palhaço’

Xuxa Meneghel se pronunciou nesta quarta-feira (28) após sofrer ataques homofóbicos de Sikêra Jr. no “Alerta Nacional” (RedeTV!), por publicar um livro infantil sobre uma bebê que tem duas mães. O apresentador foi denunciado por LGBTfobia no Ministério Público de São Paulo.

Em sua coluna na revista Vogue, Xuxa falou sobre o caso em que Sikêra é acusado de fazer piadas sobre zoofilia. No texto, a apresentadora não cita o nome do pernambucano: “Perdoem se não coloco o nome do “apresentador”, é que realmente eu não sei seu nome, apenas que trabalha na Rede TV. Parece que ele quer ser bastante popular e caricato, uma mistura de palhaço e repórter com uma postura bem forçada, desengonçada e tosca (se não for forçada, me perdoem). Na imagem que eu vi, ele estava rindo, debochando de um crime, zoofilia”.

Xuxa explica a origem dos ataques de Sikêra a ela. A apresentadora conta que compartilhou o texto de Luísa Mell que mostrou Sikêra fazendo ‘piada’ com o “estupro” de uma égua, e em seguida, foi atacada pelo apresentador: “Luisa Mell fez um texto bem forte e verdadeiro que eu repostei fazendo a pergunta: Onde está a graça? E reafirmei: zoofilia é crime. Pois bem, o tal senhor, ao invés de ver o erro que fez e se desculpar com as famílias que vêem seu programa, começou a me atacar, me chamando de pedófila e ex-rainha. E mais: disse que ensinava crianças a não deixarem ninguém tocá-las em certos lugares do corpo. Vamos lá…”, começou.

“Esse programa não pode ser visto por criança. Uma pessoa que coloca em sua atração imagens de um animal sendo violentado e ainda encena ao vivo o horror que o bicho passou sorrindo, dando gargalhadas, passará às crianças e às pessoas que estão vendo que isso é normal ou uma piada. Um animal que não pode se defender deve ser visto como uma criança que é abusada. São seres indefesos que são usados por pessoas doentes e ninguém pode fazer disso um show de horrores ou pauta para piada, isso é inadmissível. Esse senhor disse que transar com criança é pedofilia e ele tem razão, assim como sexo com animal é zoofilia, ambos crimes.”.

Em seguida, ela fala em acionar os advogados após as acusações de Sikera, e também fala sobre o polêmico filme que fez quando era mais jovem: “Errou ao dizer que eu fiz, aliás errou muito feio, mas isso é assunto para meus advogados. De qualquer forma, esclarecendo o que eu acredito que ele não saiba, ficção é uma coisa e realidade é outra. Há 40 anos, fiz um filme onde interpretei uma menina de 15 anos que foi vendida a um prostíbulo para ser dada de presente a um político. Uma ficção, que retrata o que se passa até hoje na vida de muitas meninas e meninos, não na minha”.

“Sim, sexo com criança ou com bicho é crime e devemos SEMPRE protegê-los passando informações corretas sobre isso. Só exibir um desenho no telão dizendo que criança não pode deixar que ninguém toque aqui ou ali, não é educativo. Venho informar a esse senhor e a quem interessar que nós que fomos vítimas de abusos na infância não sabemos o que a pessoa está fazendo. Assim como aquela égua que foi amarrada na árvore.”.

Depois, Xuxa rebate as acusações de Sikêra de fazer apologia às drogas pelo fato de ter dado uma entrevista dizendo que a filha, Sasha, uma vez a ofereceu maconha:

“Como se não bastasse, esse senhor desinformado, ao falar de uma ficção, um filme, ao invés de recriminar a realidade - o estupro da égua - também usou a imagem da minha filha dizendo que estou fazendo apologia às drogas. Todos sabem que minha mãe morreu com a doença de Parkinson e me foi apresentada a cannabis medicinal, que é maconha concentrada em líquido, utilizada para pessoas que têm doenças degenerativas. Uma pena que minha mãe começou a usar cannabis muito tarde, pois para fins medicinais, o que é permitido, ela realmente funciona. Todos sabem o quanto eu sou contra qualquer tipo de droga, ilícita ou não: não bebo, não fumo e NUNCA me droguei, nem por curiosidade. Minha filha, e quem me conhece, sabe disso e em um contexto bem diferente, falando da cannabis, comentou que, antes de eu morrer, deveria tomar um porre e provar maconha, ou seja, me permitir errar um pouco. Foi um comentário e não uma realidade.”.

Por fim, Xuxa decretou: “Isso tudo foi para dizer que meus advogados vão trabalhar para mais uma instituição ganhar dinheiro, pois sim, qualquer pessoa que vier me difamar, contar mentiras ou distorcer a realidade por causa do livro, filme ou o que seja, terá que pagar por isso. E quem vai ganhar será mais uma instituição escolhida por mim.”.