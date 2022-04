Viviane Araújo e marido divulgam sexo do 1º filho em chá revelação

Durante chá revelação transmitido neste domingo (10) nas redes sociais, Viviane Araújo e seu marido, Guilherme Militão, divulgaram o sexo do primeiro filho que estão esperando.

O local do evento foi o mesmo em que ambos se casaram no ano passado, no Rio. O casal realizou uma festança para anunciar que esperam um menino, chamado Joaquim.

“Ai que felicidade meus amores! Joaquim está chegando! E eu vou dividir com todos vocês esse momento lindo!”, disse Viviane em publicação no instagram. Grávida aos 47 anos, Vivi explicou que confirmou o sexo do bebê por meio de um exame de sexagem fetal.