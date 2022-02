Aos 46 anos, Viviane Araújo chora ao anunciar gravidez; vídeo

O bebê é fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão. Os dois se casaram no ano passado.

“Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento!!! Meu sonho se tornou realidade! E tinha q ser com vc meu amor Guilherme Militão. Simmmmm! Eu estou GRÁVIDA!!! ! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade!!! Já não aguentava mais! Rsrs. Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança!”, disse a atriz, de 46 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.