Vitão deixa comentários ousados em fotos de biquíni de Luísa Sonza

Luísa Sonza está curtindo uns dias no México e em cliques recentes a loira apareceu de biquíni em suas redes sociais. Além dos comentários dos fãs, a loira recebeu elogios do namorado, o cantor Vitão.

"Coisa gostosa", disse o artista em um álbum de fotos em que ela posa com a natureza ao fundo. Em outro clique Luísa roubou a cena ao posar com um biquíni fio-dental e ganhou novamente um comentário do mozão: "Vou morder", escreveu ele.

Luísa viajou no dia 27 para o país e os fãs acreditam que a loira esteja preparando uma parceria com Danna Paola, atriz de Elite e cantora.