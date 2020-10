Luísa Sonza dá empinadinha em bumbum gigantesco natural na piscina

Enquanto curte a noite no México, onde está a trabalho para uma parceria com uma cantora internacional, Luísa Sonza publicou uma foto ousada no Instagram, nesta quinta-feira (1º).

A artista empinou o bumbum enorme na piscina do hotel de luxo onde está hospedada, aproveitando para fazer propaganda da sua própria marca de biquínis.

Vale lembrar que Luísa esteve no México no mesmo período em que o ex-marido, Whindersson Nunes, estava por lá de férias. A cantora está namorando Vitão.