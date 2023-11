Virginia vira piada com dança de músicas de Zé Felipe; vídeos

Falaram que as novas danças da Virgínia estão igual a da Amanda do bbb pic.twitter.com/xXCW1aGXgx

As coreografias da Virgínia piores do que as músicas pic.twitter.com/xIRs2NJhuu

A influenciadora que tem 40 milhões de seguidores no Instagram virou piada ao mostrar os passos criados para a música “Voltei Pra Cachorrada”, e entrou para os trending topics — assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.