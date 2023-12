Virginia Fonseca chega de surpresa em hotel de Zé Felipe e reação viraliza

Virginia Fonseca chegou de surpresa no hotel onde estava hospedado Zé Felipe e a reação do cantor viralizou.

A influencer gravou ao surpreender o marido no quarto. Ele ficou sem acreditar e não esboçou nenhuma alegria pela surpresa em ver a amada. Virginia afirmou ter ficado com raiva da reação do marido.

“Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do vídeo por 15 minutos ou mais. Mas foi mara, te amo @zefelipecantor! Foi tudo incrível e eu estava com saudade de ir em um show seu. Galera de Itiquira, valeu pelo carinho”, disse.