Vídeo: Ana Hickmann resgata cachorro abandonado em estrada

Ana Hickmann resgatou um cachorro abandonado em uma estrada. O registro foi feito pelo marido dela, o empresário Alexandre Correa, e postado nas redes sociais.

Ana Hickmann resgata cachorrinho que estava abandonado em rodovia pic.twitter.com/xkYSj0GlP4 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) February 14, 2023

A apresentadora vai até o animal que está deitado com um cobertor e o coloca no carro da família. "Você pegou o animal na rua, né?", questiona o empresário no vídeo. "Ele foi deixado pra morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado. Sabe o que vou precisar? De alguma coisa pra botar no chão pra protegê-lo. Estaciona o carro melhor, porque aqui é perigoso", diz Ana. "A gente vai te levar pra buscar ajuda. Vou levar ele no veterinário", diz Ana no vídeo.

A apresentadora não revelou se vai adotar o cachorro.

Elogios a amada

Na postagem do vídeo Alexandre foi só elogios a Ana Hickmann. O casal completou 25 anos de casado.

"Faltando 48 horas para completarmos 25 anos de casados (bodas de prata), é impressionante como a @ahickmann ainda consegue me surpreender com várias atitudes. Eu não sei como, mas ela viu um animal abandonado na estrada e me fez voltar para buscá-lo”.

"Honestamente… eu queria ter algo a mais para dizer, mas ela me deixa sem palavras mesmo depois de tanto tempo juntos. Você não existe, Aninha! Estamos levando o cão para ver o estado de saúde dele e prestar toda a assistência para que ele fique bem logo”.