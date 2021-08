Vaza conversa entre tia e filhas de Gugu: ‘Cadê a educação que receberam do pai?'

Um email entre as filhas de Gugu Liberato, Sofia e Marina, e a tia Aparecida Liberato foi divulgado durante o programa ‘Balanço Geral’, da Record, nesta terça-feira (31).

Na conversa, as gêmeas pedem para que a mesada suba para US$ 10 mil para cobrir viagens para faculdade, pagamento de uma empregada doméstica e um plano de saúde.

Em resposta, Aparecida nega o pedido. “Todos os custos com criação e desenvolvimento de vocês estão sendo cobertos, como seu pai já fazia. Inclusive, fiquem tranquilas quanto à futura faculdade. A mesada de US$ 1.000 para cada uma, neste momento, é mais do que suficiente no dia a dia”, disse.

A irmã de Gugu ainda afirmou que as gêmeas de 17 anos estão sendo iludidas. “Fico triste por vocês estarem sendo iludidas. Acredito que vai passar essa fase e vocês irão amadurecer. Só penso onde foi parar a educação que receberam do pai de vocês. Acordem! Contem comigo sempre”.

Veja o email na íntegra:

“Fui surpreendida com o e-mail de vocês. Vocês não precisam pedir dinheiro para ninguém, muito embora desconheça alguém da relação de vocês que tenha condições financeiras para dar US$ 10 mil para cada uma. É muito dinheiro. Vocês não deveriam gastar sem necessidade.

Agora, já que vocês estão devendo, eu preciso saber a quem e qual o valor. Eu não posso simplesmente depositar US$ 10 mil para cada uma sem nenhuma necessidade só porque vocês dizem que gastaram, ou porque alguém disse que vocês são livres para gastar o quanto bem entendem. Eu tenho responsabilidade como tia, como curadora e como inventariante.

Todos os custos com criação e desenvolvimento de vocês estão sendo cobertos, como seu pai já fazia. Inclusive, fiquem tranquilas quanto à futura faculdade. A mesada de US$ 1.000 para cada uma, neste momento, é mais do que suficiente no dia a dia.

As despesas extras com as aplicações nas faculdades nós vamos fazer como estamos fazendo com o João. Quando à nova empregada, vamos fazer como sempre fizemos. Peçam para ela entrar em contato, eu resolvo. A saúde de vocês está garantida, não se preocupem.

Fico triste por vocês estarem sendo iludidas. Acredito que vai passar essa fase e vocês irão amadurecer. Só penso onde foi parar a educação que receberam do pai de vocês. Acordem! Contem comigo sempre”, escreveu.