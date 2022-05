Um em cada três jovens não conhece os Beatles no Reino Unido, revela pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma em cada três pessoas da geração Z do Reino Unido --que compreende indivíduos nascidos entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010-- não conhecem os Beatles, revelou pesquisa realizada pela Roberts Radio, uma loja que vende rádios no país.

O grupo formado por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, no entanto, é a banda do século 20 mais popular entre os jovens desse grupo etário, de acordo com a estatística. Depois deles, os artistas mais conhecidos do século passado são Elvis Presley, Whitney Houston, Queen e Madonna. O posto de menos conhecido mapeado pela pesquisa ficou com a cantora Aretha Franklin, que foi reconhecida por apenas 36% das pessoas entre 16 e 23 anos de idade.

Utilizando entrevistas com 2.000 pessoas no país, a pesquisa teve o objetivo de verificar como diferentes gerações se relacionam tanto com artistas antigos como novos. "Queríamos descobrir se os fãs de artistas mais velhos estão interagindo com o mundo da música moderna e o quanto as gerações mais velhas estão envolvidas com a música em 2022", escreveu a Roberts Radio na página de divulgação do estudo.

O outro objetivo da pesquisa centrou foco nas preferências musicais do grupo mais velho, a chamada geração silenciosa, acima dos 74 anos. Comparando os resultados entre os grupos, ficou provado que apenas 18% dos mais velhos gostam de ouvir artistas que fazem sucesso atualmente. Músicos como Post Malone, Doja Cat e Olivia Rodrigo, que têm milhões de fãs entre os jovens, são conhecidos por menos de 3% dos mais velhos.

Dos artistas contemporâneos, quem encabeça a lista de mais populares entre os que têm mais de 74 anos são Ed Sheeran --conhecido por 60% do grupo--, Lady Gaga, Beyoncé e Taylor Swift.

"Os resultados da nossa pesquisa nos mostram que, independentemente da época em que alguns artistas eram mais populares, sua música pode continuar ao longo das gerações, enquanto as gerações mais antigas estão encontrando mais dificuldade em se relacionar com os lançamentos musicais mais recentes", afirmou o a empresa na página da pesquisa.